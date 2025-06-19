https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/kulturnyy-kod-i-evraziyskie-tsennosti-chto-my-ostavim-kontinentu-pryamaya-translyatsiya-1055413216.html
"Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?": трансляция завершена
"Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?": трансляция завершена
Sputnik Абхазия
На ПМЭФ-2025 проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?". 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T15:07+0300
2025-06-19T15:07+0300
2025-06-19T16:20+0300
видео
мультимедиа
маргарита симоньян
петербургский международный экономический форум
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/13/1055414070_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_75466f76a3e97978d5dd3cc176737f90.jpg
Модератором сессии выступает главный редактор телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.На встрече обсудят:
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видео, мультимедиа, маргарита симоньян, петербургский международный экономический форум, россия, видео
видео, мультимедиа, маргарита симоньян, петербургский международный экономический форум, россия, видео
"Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?": трансляция завершена
15:07 19.06.2025 (обновлено: 16:20 19.06.2025)
На ПМЭФ-2025 проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?".
Модератором сессии выступает главный редактор телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
содержание понятия "Культурный код Евразии",
определение механизмов продвижения единого культурного кода на евразийском пространстве,
инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов Евразии,
средства продвижения компонентов культурного кода Евразии среди населения стран Евразии.