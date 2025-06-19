https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/kulturnyy-kod-i-evraziyskie-tsennosti-chto-my-ostavim-kontinentu-pryamaya-translyatsiya-1055413216.html

"Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?": трансляция завершена

"Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?": трансляция завершена

Sputnik Абхазия

На ПМЭФ-2025 проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?". 19.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-19T15:07+0300

2025-06-19T15:07+0300

2025-06-19T16:20+0300

видео

мультимедиа

маргарита симоньян

петербургский международный экономический форум

россия

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Модератором сессии выступает главный редактор телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.На встрече обсудят:

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, маргарита симоньян, петербургский международный экономический форум, россия, видео