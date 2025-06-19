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"Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?": трансляция завершена
"Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?": трансляция завершена
Sputnik Абхазия
На ПМЭФ-2025 проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?". 19.06.2025, Sputnik Абхазия
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Модератором сессии выступает главный редактор телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.На встрече обсудят:
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видео, мультимедиа, маргарита симоньян, петербургский международный экономический форум, россия, видео
видео, мультимедиа, маргарита симоньян, петербургский международный экономический форум, россия, видео

"Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?": трансляция завершена

15:07 19.06.2025 (обновлено: 16:20 19.06.2025)
© Видео /Sputnik
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На ПМЭФ-2025 проходит панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?".
Модератором сессии выступает главный редактор телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
На встрече обсудят:
содержание понятия "Культурный код Евразии",
определение механизмов продвижения единого культурного кода на евразийском пространстве,
инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов Евразии,
средства продвижения компонентов культурного кода Евразии среди населения стран Евразии.
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