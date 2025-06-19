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Минсельхоз Башкирии профинансирует проект по разведению пчел в Абхазии
Минсельхоз Башкирии профинансирует проект по разведению пчел в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пчел вида "абхазянка" могут начать разводить под экспорт, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра сельского хозяйства Артур... 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T17:12+0300
2025-06-19T17:12+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пчел вида "абхазянка" могут начать разводить под экспорт, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра сельского хозяйства Артур Сарибекян. Проект будет финансироваться Минсельхозом Башкирии. Уже создана рабочая группа при абхазском ведомстве, идет поиск 10 тысяч пчелопакетов, 5 тысяч из которых могут предоставить абхазские пчеловоды. По его словам, в будущем "абхазянка" может стать узнаваемым брендом и занять свое место на российском рынке.
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пчелы, сельское хозяйство, абхазия, башкортостан, россия
пчелы, сельское хозяйство, абхазия, башкортостан, россия
Минсельхоз Башкирии профинансирует проект по разведению пчел в Абхазии
17:12 19.06.2025 (обновлено: 17:28 19.06.2025)
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пчел вида "абхазянка" могут начать разводить под экспорт, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра сельского хозяйства Артур Сарибекян.
Проект будет финансироваться Минсельхозом Башкирии. Уже создана рабочая группа при абхазском ведомстве, идет поиск 10 тысяч пчелопакетов, 5 тысяч из которых могут предоставить абхазские пчеловоды.
"Наши пчеловоды готовы приступить, если будет финансирование", — отметил Сарибекян.
По его словам, в будущем "абхазянка" может стать узнаваемым брендом и занять свое место на российском рынке.