https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/minselkhoz-bashkirii-profinansiruet-proekt-po-razvedeniyu-pchel-v-abkhazii-1055419201.html

Минсельхоз Башкирии профинансирует проект по разведению пчел в Абхазии

Минсельхоз Башкирии профинансирует проект по разведению пчел в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пчел вида "абхазянка" могут начать разводить под экспорт, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра сельского хозяйства Артур... 19.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-19T17:12+0300

2025-06-19T17:12+0300

2025-06-19T17:28+0300

в абхазии

пчелы

сельское хозяйство

абхазия

башкортостан

россия

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пчел вида "абхазянка" могут начать разводить под экспорт, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра сельского хозяйства Артур Сарибекян. Проект будет финансироваться Минсельхозом Башкирии. Уже создана рабочая группа при абхазском ведомстве, идет поиск 10 тысяч пчелопакетов, 5 тысяч из которых могут предоставить абхазские пчеловоды. По его словам, в будущем "абхазянка" может стать узнаваемым брендом и занять свое место на российском рынке.

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Sputnik Абхазия

пчелы, сельское хозяйство, абхазия, башкортостан, россия