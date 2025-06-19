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Победителей и призеров олимпиады "Путь к вершинам 2025" наградили в АГУ

Победителей и призеров олимпиады "Путь к вершинам 2025" наградили в АГУ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Награждение победителей и призеров олимпиады школьников "Путь к вершинам 2025!" прошло в АГУ. 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Награждение победителей и призеров олимпиады школьников "Путь к вершинам 2025!" прошло в АГУ. В мероприятии принимали участие министр просвещения Хана Гунба, руководители отделов образования городов и районов. 89 участников олимпиады, не набравших достаточное количество баллов, но продемонстрировавших хорошие знания по профильным предметам, рекомендованы к зачислению на соответствующие направления подготовки. Всего 142 участника рекомендованы к зачислению на первый курс без вступительных испытаний. В этом году в Олимпиаде школьников "Путь к вершинам 2025!" приняли участие более 450 учащихся со всей страны. Олимпиада проводилась по 12 профильным предметам.

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