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Победителей и призеров олимпиады "Путь к вершинам 2025" наградили в АГУ
Победителей и призеров олимпиады "Путь к вершинам 2025" наградили в АГУ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Награждение победителей и призеров олимпиады школьников "Путь к вершинам 2025!" прошло в АГУ. 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T09:57+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Награждение победителей и призеров олимпиады школьников "Путь к вершинам 2025!" прошло в АГУ. В мероприятии принимали участие министр просвещения Хана Гунба, руководители отделов образования городов и районов. 89 участников олимпиады, не набравших достаточное количество баллов, но продемонстрировавших хорошие знания по профильным предметам, рекомендованы к зачислению на соответствующие направления подготовки. Всего 142 участника рекомендованы к зачислению на первый курс без вступительных испытаний. В этом году в Олимпиаде школьников "Путь к вершинам 2025!" приняли участие более 450 учащихся со всей страны. Олимпиада проводилась по 12 профильным предметам.
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агу, студенты, абхазия, образование
Победителей и призеров олимпиады "Путь к вершинам 2025" наградили в АГУ
09:57 19.06.2025 (обновлено: 10:29 19.06.2025)
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Награждение победителей и призеров олимпиады школьников "Путь к вершинам 2025!" прошло в АГУ.
В мероприятии принимали участие министр просвещения Хана Гунба, руководители отделов образования городов и районов.
По итогам определены 26 победителей,15 серебряных призеров, 12 бронзовых призеров.
89 участников олимпиады, не набравших достаточное количество баллов, но продемонстрировавших хорошие знания по профильным предметам, рекомендованы к зачислению на соответствующие направления подготовки.
Всего 142 участника рекомендованы к зачислению на первый курс без вступительных испытаний.
В этом году в Олимпиаде школьников "Путь к вершинам 2025!" приняли участие более 450 учащихся со всей страны. Олимпиада проводилась по 12 профильным предметам.