https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/pobediteley-konkursa-moya-rodoslovnaya-nagradili-v-sukhume-1055419130.html

Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме

Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме. Конкурс проходил в ДНР. Участники изучили свою родословную, заполнив... 19.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-19T18:32+0300

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в абхазии

сухум

абхазия

днр

херсонская область

дети

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме. Конкурс проходил в ДНР. Участники изучили свою родословную, заполнив специальную таблицу. Он отметил, что аналогичный конкурс планируется провести в Абхазии в начале нового учебного года. "Абхазские школьники узнают своих предков и их подвиги. Победители отправятся в Москву, где им будет подготовлена культурная программа и встречи с известными личностями", – добавил он.

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сухум, абхазия, днр, херсонская область , дети