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Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме
Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме. Конкурс проходил в ДНР. Участники изучили свою родословную, заполнив... 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T18:32+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме. Конкурс проходил в ДНР. Участники изучили свою родословную, заполнив специальную таблицу. Он отметил, что аналогичный конкурс планируется провести в Абхазии в начале нового учебного года. "Абхазские школьники узнают своих предков и их подвиги. Победители отправятся в Москву, где им будет подготовлена культурная программа и встречи с известными личностями", – добавил он.
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сухум, абхазия, днр, херсонская область , дети
сухум, абхазия, днр, херсонская область , дети
Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Победителей конкурса "Моя родословная" наградили в Сухуме.
Конкурс проходил в ДНР. Участники изучили свою родословную, заполнив специальную таблицу.
"По приглашению Минтуризма мы привезли детей в Абхазию. Это уже второй выезд. В прошлом году мы привозили детей из Херсонской области", – сообщил представитель фонда "Моя родословная" Виталий Биднык.
Он отметил, что аналогичный конкурс планируется провести в Абхазии в начале нового учебного года.
"Абхазские школьники узнают своих предков и их подвиги. Победители отправятся в Москву, где им будет подготовлена культурная программа и встречи с известными личностями", – добавил он.