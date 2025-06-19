https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/predpremernyy-pokaz-spektaklya-myshelovka-proshel-v-rusdram--1055423769.html

Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" прошел в РУСДРАМ

Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" прошел в РУСДРАМ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Предпремьерный показ спектакля “Мышеловка” в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошел в РУСДРАМе. 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Предпремьерный показ спектакля “Мышеловка” в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошел в РУСДРАМе. Это первая постановка по произведению королевы детектива Агаты Кристи в истории театра в Абхазии. "Мышеловка" полна неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийными моментами. По словам режиссера Андрея Сидельникова, “Мышеловка” - не просто спектакль, это испытание для ума и сердца, путешествие в мир иллюзий и реальности, где зритель становится полноправным участником расследования. ​Премьера “Мышеловки” пройдет 20 и 21 июня.

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Sputnik Абхазия

культура, русдрам, театр, абхазия