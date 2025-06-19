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Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" прошел в РУСДРАМ
Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" прошел в РУСДРАМ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Предпремьерный показ спектакля “Мышеловка” в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошел в РУСДРАМе. 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T20:32+0300
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Предпремьерный показ спектакля “Мышеловка” в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошел в РУСДРАМе. Это первая постановка по произведению королевы детектива Агаты Кристи в истории театра в Абхазии. "Мышеловка" полна неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийными моментами. По словам режиссера Андрея Сидельникова, “Мышеловка” - не просто спектакль, это испытание для ума и сердца, путешествие в мир иллюзий и реальности, где зритель становится полноправным участником расследования. Премьера “Мышеловки” пройдет 20 и 21 июня.
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культура, русдрам, театр, абхазия
культура, русдрам, театр, абхазия
Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" прошел в РУСДРАМ
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Предпремьерный показ спектакля “Мышеловка” в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошел в РУСДРАМе.
Это первая постановка по произведению королевы детектива Агаты Кристи в истории театра в Абхазии.
"Мышеловка" полна неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийными моментами.
По словам режиссера Андрея Сидельникова, “Мышеловка” - не просто спектакль, это испытание для ума и сердца, путешествие в мир иллюзий и реальности, где зритель становится полноправным участником расследования.
"Главная идея спектакля заключается в том, что вина — понятие относительное. У каждого персонажа есть свои "скелеты в шкафу": кто-то совершил преступление случайно, кто-то пытался скрыть правду ради защиты близких, а кто-то оказался жертвой обстоятельств. Однако рано или поздно правда выходит наружу, и каждому приходится столкнуться с последствиями своих поступков", - отметил Сидельников.
Премьера “Мышеловки” пройдет 20 и 21 июня.