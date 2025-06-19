https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/prezident-abkhazii-pribyl-v-sankt-peterburg-dlya-uchastiya-v-pmef-2025-1055413861.html

Президент Абхазии прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025

Президент Абхазии прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025. 19.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-19T13:44+0300

2025-06-19T13:44+0300

2025-06-19T14:38+0300

в абхазии

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум

россия

абхазия

бадра гунба

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025. Гунба примет участие ​​в пленарном заседании, на котором выступит Владимир Путин. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".

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Sputnik Абхазия

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум, россия, абхазия, бадра гунба