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Президент Абхазии прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025
Президент Абхазии прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025. 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T13:44+0300
2025-06-19T13:44+0300
2025-06-19T14:38+0300
в абхазии
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум
россия
абхазия
бадра гунба
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025. Гунба примет участие в пленарном заседании, на котором выступит Владимир Путин. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".
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санкт-петербург, петербургский международный экономический форум, россия, абхазия, бадра гунба
санкт-петербург, петербургский международный экономический форум, россия, абхазия, бадра гунба
Президент Абхазии прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025
13:44 19.06.2025 (обновлено: 14:38 19.06.2025)
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025.
Гунба примет участие в пленарном заседании, на котором выступит Владимир Путин.
В рамках ПМЭФ он намерен провести ряд встреч с представителями деловых кругов, российскими государственными деятелями, представителями абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".