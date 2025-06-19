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Пушилин о судьбе освобожденных Россией населенных пунктов
Пушилин о судьбе освобожденных Россией населенных пунктов
Sputnik Абхазия
Что происходит с населенными пунктами после освобождения российскими войсками, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире радио Sputnik на полях ПМЭФ. 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T15:07+0300
2025-06-19T15:07+0300
2025-06-19T16:10+0300
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Пушилин о судьбе освобожденных Россией населенных пунктов
Sputnik Абхазия
Пушилин о судьбе освобожденных Россией населенных пунктов
Что происходит с населенными пунктами после освобождения российскими войсками, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире радио Sputnik на полях ПМЭФ.Слушайте подкаст.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, донбасс, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, донбасс, спецоперация, аудио
Пушилин о судьбе освобожденных Россией населенных пунктов
15:07 19.06.2025 (обновлено: 16:10 19.06.2025)
Что происходит с населенными пунктами после освобождения российскими войсками, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире радио Sputnik на полях ПМЭФ.