https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/pushilin-o-sudbe-osvobozhdennykh-rossiey-naselennykh-punktov--1055415980.html

Пушилин о судьбе освобожденных Россией населенных пунктов

Пушилин о судьбе освобожденных Россией населенных пунктов

Sputnik Абхазия

Что происходит с населенными пунктами после освобождения российскими войсками, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире радио Sputnik на полях ПМЭФ. 19.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-19T15:07+0300

2025-06-19T15:07+0300

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Пушилин о судьбе освобожденных Россией населенных пунктов Sputnik Абхазия Пушилин о судьбе освобожденных Россией населенных пунктов

Что происходит с населенными пунктами после освобождения российскими войсками, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире радио Sputnik на полях ПМЭФ.Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, донбасс, спецоперация, аудио