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Путин: Россия выступает за справедливый миропорядок
Путин: Россия выступает за справедливый миропорядок
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира на полях... 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T07:51+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира на полях ПМЭФ-2025. За без малого два часа президент ответил на актуальные вопросы, прежде всего по теме международной политики.Главные заявления Путина:▪️Россия выступает за справедливый миропорядок и против торговых войн и ограничений. Цель в том, чтобы вместе поискать пути преодоления этих сложностей.▪️Путин готов встречаться с Зеленским на завершающем этапе урегулирования, но есть вопрос, кто будет подписывать документы от Киева, учитывая нелегитимность режима.▪️Переговорные группы России и Украины находятся в контакте, Мединский сегодня говорил с партнером из Киева, обсуждается проведение следующего раунда после 22 июня.▪️Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше — мирным путем.▪️Самая невероятная ложь — это то, что Россия собирается напасть на НАТО.▪️Сегодняшний кризис отношений с НАТО начался с 2014 года, но проблема не в присоединении Крыма, а в том, что Запад способствовал госперевороту на Украине.▪️Решение, которое обеспечит интересы и Ирана, и Израиля, может быть найдено.▪️Подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, ничего с ними не произошло.▪️Свыше 200 российских специалистов сейчас находятся на площадке строительства АЭС в Иране. Россия договорилась с Израилем об обеспечении их безопасности.
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россия, в мире, владимир путин, сми, политика
россия, в мире, владимир путин, сми, политика

Путин: Россия выступает за справедливый миропорядок

07:51 19.06.2025 (обновлено: 10:33 19.06.2025)
© Sputnik РИА Новости / POOLВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
© Sputnik РИА Новости / POOL
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира на полях ПМЭФ-2025. За без малого два часа президент ответил на актуальные вопросы, прежде всего по теме международной политики.
Главные заявления Путина:
▪️Россия выступает за справедливый миропорядок и против торговых войн и ограничений. Цель в том, чтобы вместе поискать пути преодоления этих сложностей.
▪️Путин готов встречаться с Зеленским на завершающем этапе урегулирования, но есть вопрос, кто будет подписывать документы от Киева, учитывая нелегитимность режима.
▪️Переговорные группы России и Украины находятся в контакте, Мединский сегодня говорил с партнером из Киева, обсуждается проведение следующего раунда после 22 июня.
▪️Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше — мирным путем.
▪️Самая невероятная ложь — это то, что Россия собирается напасть на НАТО.
▪️Сегодняшний кризис отношений с НАТО начался с 2014 года, но проблема не в присоединении Крыма, а в том, что Запад способствовал госперевороту на Украине.
▪️Решение, которое обеспечит интересы и Ирана, и Израиля, может быть найдено.
▪️Подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, ничего с ними не произошло.
▪️Свыше 200 российских специалистов сейчас находятся на площадке строительства АЭС в Иране. Россия договорилась с Израилем об обеспечении их безопасности.
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