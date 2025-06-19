https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/putin-rossiya-vystupaet-za-spravedlivyy-miroporyadok-1055404627.html

Путин: Россия выступает за справедливый миропорядок

Путин: Россия выступает за справедливый миропорядок

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира на полях... 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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россия

в мире

владимир путин

сми

политика

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира на полях ПМЭФ-2025. За без малого два часа президент ответил на актуальные вопросы, прежде всего по теме международной политики.Главные заявления Путина:▪️Россия выступает за справедливый миропорядок и против торговых войн и ограничений. Цель в том, чтобы вместе поискать пути преодоления этих сложностей.▪️Путин готов встречаться с Зеленским на завершающем этапе урегулирования, но есть вопрос, кто будет подписывать документы от Киева, учитывая нелегитимность режима.▪️Переговорные группы России и Украины находятся в контакте, Мединский сегодня говорил с партнером из Киева, обсуждается проведение следующего раунда после 22 июня.▪️Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше — мирным путем.▪️Самая невероятная ложь — это то, что Россия собирается напасть на НАТО.▪️Сегодняшний кризис отношений с НАТО начался с 2014 года, но проблема не в присоединении Крыма, а в том, что Запад способствовал госперевороту на Украине.▪️Решение, которое обеспечит интересы и Ирана, и Израиля, может быть найдено.▪️Подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, ничего с ними не произошло.▪️Свыше 200 российских специалистов сейчас находятся на площадке строительства АЭС в Иране. Россия договорилась с Израилем об обеспечении их безопасности.

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россия, в мире, владимир путин, сми, политика