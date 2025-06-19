https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/sily-pvo-rossii-unichtozhili-za-noch-81-ukrainskiy-dron-1055405015.html
Силы ПВО России уничтожили за ночь 81 украинский дрон
Силы ПВО России уничтожили за ночь 81 украинский дрон
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 81 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ. 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T08:08+0300
2025-06-19T08:08+0300
2025-06-19T10:31+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
беспилотники
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054223379_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_19a1049058972f125e81d080ba117dce.jpg
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 81 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054223379_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_9b4b9797bd1b6b0c78ce31a4e05fd93a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
Силы ПВО России уничтожили за ночь 81 украинский дрон
08:08 19.06.2025 (обновлено: 10:31 19.06.2025)
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 81 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ.
19 БпЛА — над Брянской областью
по 5 — над Ростовской областью и Крымом,
по 3 — над Белгородской и Астраханской,
2 — над Рязанской областью,
1 — над Московским регионом.