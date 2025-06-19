https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/v-abkhazii-startuet-priem-zayavok-na-konkurs-po-robototekhnike-kod-atoma--1055409661.html

В Абхазии стартует прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома"

В Абхазии стартует прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. В Абхазии начался прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома" имени Курчатова, который пройдет в Обнинске с 27 июня по 4... 19.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-19T14:41+0300

2025-06-19T14:41+0300

2025-06-19T14:41+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. В Абхазии начался прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома" имени Курчатова, который пройдет в Обнинске с 27 июня по 4 июля, сообщил министр культуры Даур Кове. По словам министра культуры, участие в конкурсе стало возможным в рамках сотрудничества с фондом "АТР АЭС" при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом". В программе образовательного курса – лекции и практика по робототехнике, программированию и электронике. Среди спикеров – доцент МГУ Мария Салмина и изобретатель Андрей Бахметьев. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму до 22 июня.

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Sputnik Абхазия

конкурсы, молодежь, россия, сотрудничество, абхазия, образование