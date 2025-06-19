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В Абхазии стартует прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома"
В Абхазии стартует прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. В Абхазии начался прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома" имени Курчатова, который пройдет в Обнинске с 27 июня по 4... 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T14:41+0300
2025-06-19T14:41+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. В Абхазии начался прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома" имени Курчатова, который пройдет в Обнинске с 27 июня по 4 июля, сообщил министр культуры Даур Кове. По словам министра культуры, участие в конкурсе стало возможным в рамках сотрудничества с фондом "АТР АЭС" при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом". В программе образовательного курса – лекции и практика по робототехнике, программированию и электронике. Среди спикеров – доцент МГУ Мария Салмина и изобретатель Андрей Бахметьев. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму до 22 июня.
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конкурсы, молодежь, россия, сотрудничество, абхазия, образование
конкурсы, молодежь, россия, сотрудничество, абхазия, образование

В Абхазии стартует прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома"

14:41 19.06.2025
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦентр развития робототехники во Владивостоке
Центр развития робототехники во Владивостоке - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Виталий Аньков
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. В Абхазии начался прием заявок на конкурс по робототехнике "Код Атома" имени Курчатова, который пройдет в Обнинске с 27 июня по 4 июля, сообщил министр культуры Даур Кове.
"Код Атома" – это образовательный проект, направленный на формирование познавательных интересов у детей и молодежи и популяризацию инженерных специальностей. Участниками могут стать подростки от 12 до 17 лет.

От Абхазии в конкурсе смогут поучаствовать два человека.
По словам министра культуры, участие в конкурсе стало возможным в рамках сотрудничества с фондом "АТР АЭС" при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом".
В программе образовательного курса – лекции и практика по робототехнике, программированию и электронике. Среди спикеров – доцент МГУ Мария Салмина и изобретатель Андрей Бахметьев.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму до 22 июня.
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