https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/fsb-raskryla-novye-dokumenty-o-zverstvakh-gitlerovtsev-nad-sovetskimi-plennymi-1055432881.html

ФСБ раскрыла новые документы о зверствах гитлеровцев над советскими пленными

ФСБ раскрыла новые документы о зверствах гитлеровцев над советскими пленными

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. ФСБ России опубликовала новые рассекреченные документы о зверских убийствах советских военнопленных фашистами. 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T08:40+0300

2025-06-20T08:40+0300

2025-06-20T08:40+0300

фсб

история

вов

фашисты

россия

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. ФСБ России опубликовала новые рассекреченные документы о зверских убийствах советских военнопленных фашистами.Гитлеровцы в первые месяцы Великой Отечественной войны отрубали бойцам и командирам Красной Армии руки, отрезали уши, выкалывали глаза.По сообщениям начальника Особого отдела НКВД Южного фронта майора госбезопасности Павла Зеленина, немцы издевались над ранеными красноармейцами, не давали еду.17 августа 1941 года немцы расстреляли 135 человек, предварительно издевательски замучили командиров и политработников."Перед тем как застрелить, над этим старшим лейтенантом были учинены жуткие издевательства, был отрезан нос, выколоты глаза, вырезаны на спине знаки, командир все эти пытки перенес, не проронив ни слова", – привел Зеленин одно из показаний местных жителей.

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фсб, история, вов, фашисты, россия