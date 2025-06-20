https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/komanda-narty-iz-abkhazii-pobedila-vo-vstreche-vypusknikov-kvn-1055462451.html

Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН

Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН. Об этом сообщил Sputnik участник команды Дамей Чамба. 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T21:40+0300

2025-06-20T21:40+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН. Об этом сообщил Sputnik участник команды Дамей Чамба. Встреча прошла сегодня в Екатеринбурге. Команда "Нарты из Абхазии" участвовала в ней вместе с командами высшей лиги "Четыре татарина" и сборной МАИ. Телеверсию шоу покажут на Первом канале. "Нарты из Абхазии" — чемпионы высшей лиги КВН сезона 2005 года, обладатели "Большого КиВиНа в Золотом" и двух Летних кубков КВН. В последний раз они выходили на эфирную сцену 10 лет назад.

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