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Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН
Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН. Об этом сообщил Sputnik участник команды Дамей Чамба. 20.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН. Об этом сообщил Sputnik участник команды Дамей Чамба. Встреча прошла сегодня в Екатеринбурге. Команда "Нарты из Абхазии" участвовала в ней вместе с командами высшей лиги "Четыре татарина" и сборной МАИ. Телеверсию шоу покажут на Первом канале. "Нарты из Абхазии" — чемпионы высшей лиги КВН сезона 2005 года, обладатели "Большого КиВиНа в Золотом" и двух Летних кубков КВН. В последний раз они выходили на эфирную сцену 10 лет назад.
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новости, культура, команда квн "нарты из абхазии"
новости, культура, команда квн "нарты из абхазии"

Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН

21:40 20.06.2025 (обновлено: 22:31 20.06.2025)
© Foto / Дамей ЧамбаКоманда КВН "Нарты из Абхазии"
Команда КВН Нарты из Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
© Foto / Дамей Чамба
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН. Об этом сообщил Sputnik участник команды Дамей Чамба.
Встреча прошла сегодня в Екатеринбурге. Команда "Нарты из Абхазии" участвовала в ней вместе с командами высшей лиги "Четыре татарина" и сборной МАИ.
Телеверсию шоу покажут на Первом канале.
"Нарты из Абхазии" — чемпионы высшей лиги КВН сезона 2005 года, обладатели "Большого КиВиНа в Золотом" и двух Летних кубков КВН. В последний раз они выходили на эфирную сцену 10 лет назад.
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