https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/ostryy-detektiv-v-sukhume-rusdram-postavil-myshelovku--1055450302.html
Острый детектив в Сухуме: РУСДРАМ поставил "Мышеловку"
Острый детектив в Сухуме: РУСДРАМ поставил "Мышеловку"
Sputnik Абхазия
Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова состоялся в РУСДРАМе 19 июня. 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T19:19+0300
2025-06-20T19:19+0300
2025-06-20T19:51+0300
в абхазии
мультимедиа
фото
русдрам
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/13/1055426106_0:391:1080:999_1920x0_80_0_0_516df2995c6bfe42b98361b4f3c7a2cc.jpg
"Мышеловка" - первая постановка по произведению королевы детектива Агаты Кристи в истории театра в Абхазии. Спектакль полон неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов. "Мышеловка" от начала и до самого финала держит в напряжении зрителя, а развязка и вовсе ошеломляет его.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/13/1055426106_0:340:1080:1150_1920x0_80_0_0_ecd8a00a7da35922de295be543880616.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, фото , русдрам, абхазия, фото
мультимедиа, фото , русдрам, абхазия, фото
Острый детектив в Сухуме: РУСДРАМ поставил "Мышеловку" 19:19 20.06.2025 (обновлено: 19:51 20.06.2025)
Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова состоялся в РУСДРАМе 19 июня.
"Мышеловка" - первая постановка по произведению королевы детектива Агаты Кристи в истории театра в Абхазии. Спектакль полон неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов. "Мышеловка" от начала и до самого финала держит в напряжении зрителя, а развязка и вовсе ошеломляет его.
© Sputnik / Томас Тхайцук
РУСДРАМ впервые в истории абхазского театра сделал постановку по произведению Агаты Кристи.
РУСДРАМ впервые в истории абхазского театра сделал постановку по произведению Агаты Кристи.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль поставил российский режиссер Андрей Сидельников.
Спектакль поставил российский режиссер Андрей Сидельников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мышеловка" полна неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов.
"Мышеловка" полна неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Постановка до самого конца держит в напряжении зрителя.
Постановка до самого конца держит в напряжении зрителя.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А развязка и вовсе ошеломляет его.
А развязка и вовсе ошеломляет его.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По словам режиссера Андрея Сидельникова, это не просто спектакль, а испытание для ума и сердца.
По словам режиссера Андрея Сидельникова, это не просто спектакль, а испытание для ума и сердца.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здесь зритель становится полноправным участником расследования.
Здесь зритель становится полноправным участником расследования.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главная идея спектакля в том, что вина - понятие относительное.
Главная идея спектакля в том, что вина - понятие относительное.
© Sputnik / Томас Тхайцук
У каждого персонажа есть свои "скелеты в шкафу": кто-то совершил преступление случайно, кто-то пытался скрыть правду ради защиты близких, а кто-то оказался жертвой обстоятельств.
У каждого персонажа есть свои "скелеты в шкафу": кто-то совершил преступление случайно, кто-то пытался скрыть правду ради защиты близких, а кто-то оказался жертвой обстоятельств.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но правда все же выходит наружу, и каждому приходится столкнуться с последствиями своих поступков.
Но правда все же выходит наружу, и каждому приходится столкнуться с последствиями своих поступков.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В спектакле поднимаются вопросы справедливости, вины и искупления.
В спектакле поднимаются вопросы справедливости, вины и искупления.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Интрига сохраняется до самого финала.
Интрига сохраняется до самого финала.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мышеловка" ставит перед зрителем непростые этические дилеммы.
"Мышеловка" ставит перед зрителем непростые этические дилеммы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьерные показы спектакля пройдут 20 и 21 июня.
Премьерные показы спектакля пройдут 20 и 21 июня.