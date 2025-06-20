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3 мин
Интервью
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
21:34
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Такие обстоятельства
Демпинг в Абхазии: мнения экономистов ЦСЭИ
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
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Острый детектив в Сухуме: РУСДРАМ поставил "Мышеловку"
Острый детектив в Сухуме: РУСДРАМ поставил "Мышеловку"
Sputnik Абхазия
Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова состоялся в РУСДРАМе 19 июня. 20.06.2025, Sputnik Абхазия
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"Мышеловка" - первая постановка по произведению королевы детектива Агаты Кристи в истории театра в Абхазии. Спектакль полон неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов. "Мышеловка" от начала и до самого финала держит в напряжении зрителя, а развязка и вовсе ошеломляет его.
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мультимедиа, фото , русдрам, абхазия, фото
мультимедиа, фото , русдрам, абхазия, фото

Острый детектив в Сухуме: РУСДРАМ поставил "Мышеловку"

19:19 20.06.2025 (обновлено: 19:51 20.06.2025)
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Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова состоялся в РУСДРАМе 19 июня.
"Мышеловка" - первая постановка по произведению королевы детектива Агаты Кристи в истории театра в Абхазии. Спектакль полон неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов. "Мышеловка" от начала и до самого финала держит в напряжении зрителя, а развязка и вовсе ошеломляет его.
© Sputnik / Томас Тхайцук

РУСДРАМ впервые в истории абхазского театра сделал постановку по произведению Агаты Кристи.

РУСДРАМ впервые в истории абхазского театра сделал постановку по произведению Агаты Кристи. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

РУСДРАМ впервые в истории абхазского театра сделал постановку по произведению Агаты Кристи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставил российский режиссер Андрей Сидельников.

Спектакль поставил российский режиссер Андрей Сидельников. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставил российский режиссер Андрей Сидельников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Мышеловка" полна неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов.

&quot;Мышеловка&quot; полна неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Мышеловка" полна неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка до самого конца держит в напряжении зрителя.

Постановка до самого конца держит в напряжении зрителя. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка до самого конца держит в напряжении зрителя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А развязка и вовсе ошеломляет его.

А развязка и вовсе ошеломляет его. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

А развязка и вовсе ошеломляет его.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По словам режиссера Андрея Сидельникова, это не просто спектакль, а испытание для ума и сердца.

По словам режиссера Андрея Сидельникова, это не просто спектакль, а испытание для ума и сердца. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

По словам режиссера Андрея Сидельникова, это не просто спектакль, а испытание для ума и сердца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь зритель становится полноправным участником расследования.

Здесь зритель становится полноправным участником расследования. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь зритель становится полноправным участником расследования.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная идея спектакля в том, что вина - понятие относительное.

Главная идея спектакля в том, что вина - понятие относительное. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная идея спектакля в том, что вина - понятие относительное.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У каждого персонажа есть свои "скелеты в шкафу": кто-то совершил преступление случайно, кто-то пытался скрыть правду ради защиты близких, а кто-то оказался жертвой обстоятельств.

У каждого персонажа есть свои &quot;скелеты в шкафу&quot;: кто-то совершил преступление случайно, кто-то пытался скрыть правду ради защиты близких, а кто-то оказался жертвой обстоятельств. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

У каждого персонажа есть свои "скелеты в шкафу": кто-то совершил преступление случайно, кто-то пытался скрыть правду ради защиты близких, а кто-то оказался жертвой обстоятельств.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но правда все же выходит наружу, и каждому приходится столкнуться с последствиями своих поступков.

Но правда все же выходит наружу, и каждому приходится столкнуться с последствиями своих поступков. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но правда все же выходит наружу, и каждому приходится столкнуться с последствиями своих поступков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле поднимаются вопросы справедливости, вины и искупления.

В спектакле поднимаются вопросы справедливости, вины и искупления. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле поднимаются вопросы справедливости, вины и искупления.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Интрига сохраняется до самого финала.

Интрига сохраняется до самого финала. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Интрига сохраняется до самого финала.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Мышеловка" ставит перед зрителем непростые этические дилеммы.

&quot;Мышеловка&quot; ставит перед зрителем непростые этические дилеммы. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Мышеловка" ставит перед зрителем непростые этические дилеммы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы спектакля пройдут 20 и 21 июня.

Премьерные показы спектакля пройдут 20 и 21 июня. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы спектакля пройдут 20 и 21 июня.

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