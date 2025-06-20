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Острый детектив в Сухуме: РУСДРАМ поставил "Мышеловку"

Острый детектив в Сухуме: РУСДРАМ поставил "Мышеловку"

Sputnik Абхазия

Предпремьерный показ спектакля "Мышеловка" в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова состоялся в РУСДРАМе 19 июня. 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T19:19+0300

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2025-06-20T19:51+0300

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"Мышеловка" - первая постановка по произведению королевы детектива Агаты Кристи в истории театра в Абхазии. Спектакль полон неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийных моментов. "Мышеловка" от начала и до самого финала держит в напряжении зрителя, а развязка и вовсе ошеломляет его.

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