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Пленарное заседание ПМЭФ-2025 с участием Путина: прямая трансляция
Пленарное заседание ПМЭФ-2025 с участием Путина: прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T15:16+0300
2025-06-20T15:16+0300
2025-06-20T15:29+0300
видео
мультимедиа
россия
петербургский международный экономический форум
владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055456179_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_92a630296cea4126067397b3a23e4f2d.jpg
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".
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видео, мультимедиа, россия, петербургский международный экономический форум, владимир путин, видео
видео, мультимедиа, россия, петербургский международный экономический форум, владимир путин, видео
Пленарное заседание ПМЭФ-2025 с участием Путина: прямая трансляция
15:16 20.06.2025 (обновлено: 15:29 20.06.2025)
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".