https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/panelnaya-sessiya-pmef-2025-s-uchastiem-putina-pryamaya-translyatsiya-1055419035.html

Пленарное заседание ПМЭФ-2025 с участием Путина: прямая трансляция

Пленарное заседание ПМЭФ-2025 с участием Путина: прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T15:16+0300

2025-06-20T15:16+0300

2025-06-20T15:29+0300

видео

мультимедиа

россия

петербургский международный экономический форум

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/14/1055456179_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_92a630296cea4126067397b3a23e4f2d.jpg

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, россия, петербургский международный экономический форум, владимир путин, видео