https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/sily-pvo-rossii-unichtozhili-61-ukrainskiy-bespilotnik--1055432737.html
Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник
Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщило Минобороны РФ. 20.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-20T08:00+0300
2025-06-20T08:00+0300
2025-06-20T08:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054236660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ad40c81849c4a6c69b77ce56d5b1df4.jpg
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщило Минобороны РФ.ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054236660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2858fa629c96e56c36ddf69afe34a759.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщило Минобороны РФ.
22 БпЛА – над Орловской областью,
по 3 – над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской,
1 – над Московским регионом.
ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.