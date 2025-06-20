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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник
Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщило Минобороны РФ. 20.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщило Минобороны РФ.ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
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Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник

08:00 20.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщило Минобороны РФ.
22 БпЛА – над Орловской областью,
14 – над Курской,
7 – над Белгородской,
5 – над Воронежской,
по 3 – над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской,
1 – над Московским регионом.
ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
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