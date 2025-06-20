https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/sily-pvo-rossii-unichtozhili-61-ukrainskiy-bespilotnik--1055432737.html

Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник

Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщило Минобороны РФ. 20.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-20T08:00+0300

2025-06-20T08:00+0300

2025-06-20T08:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 61 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщило Минобороны РФ.ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.

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