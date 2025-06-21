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70 молодых профессионалов турсферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии"
70 молодых профессионалов турсферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии" в Тавриде. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии" в Тавриде. По словам начальника отдела по работе с молодежью Госкомспорта Беслана Аршба, на форуме они смогут развить свои компетенции, получить опыт как от абхазских, так и российских экспертов. Участие в форуме создаст основу для долгосрочного сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарных связей с Россией, отметил Аршба. Участники делегации планируют оставить в Тавриде частичку абхазской культуры, в частности, Гарик Асланян планирует нарисовать мурал на одном из домов Тавриды на тему абхазских народных сказаний. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня. Программа предлагает мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также возможности для нетворкинга.
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70 молодых профессионалов турсферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии"
19:20 21.06.2025 (обновлено: 19:28 21.06.2025)
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии" в Тавриде.
По словам начальника отдела по работе с молодежью Госкомспорта Беслана Аршба, на форуме они смогут развить свои компетенции, получить опыт как от абхазских, так и российских экспертов.
"По итогам форума участники смогут реализовать свой проект при поддержке Министерства туризма Абхазии", — сказал он.
Участие в форуме создаст основу для долгосрочного сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарных связей с Россией, отметил Аршба. Участники делегации планируют оставить в Тавриде частичку абхазской культуры, в частности, Гарик Асланян планирует нарисовать мурал на одном из домов Тавриды на тему абхазских народных сказаний.
Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня. Программа предлагает мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также возможности для нетворкинга.