70 молодых профессионалов турсферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҟны аӡымҩангагақәа рыԥсахра цоит
13:04
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум иалахәуп Жәлар реизара аделегациа
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атуризм азы арт- школ "Аԥсны амаршрутқәа" мҩаԥысуеит Ҟрым
13:33
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Лабра ахшзауад аргылара ахьынӡанагоу атәы
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Подводная археология: Лебединский об исследованиях в Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Абхазия на ПМЭФ: почетный консул республики в Петербурге Владимир Бигвава
14:33
7 мин
Радио
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
14:41
6 мин
Радио
Фиджитал-футбол в Абхазии: Смольянинов о первом турнире
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гәылрыԥшь аԥсаатә ааӡаразы апроект аус шауа атәы
18:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум: Жәлар реизара адепутат иҿцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Подводная археология: Лебединский об исследованиях в Абхазии
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гәылрыԥшь аԥсаатә ааӡаразы апроект аус шауа атәы
21:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум: Жәлар реизара адепутат иҿцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Подводная археология: Лебединский об исследованиях в Абхазии
21:34
25 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Итальянская мафия против коммунистического режима
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Сицилийская мафия, резня в Портелла-делла-Джинестре
14:33
24 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/70-molodykh-professionalov-tursfery-abkhazii-otpravilas-na-forum-marshruty-abkhazii-1055474413.html
70 молодых профессионалов турсферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии"
70 молодых профессионалов турсферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии" в Тавриде. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T19:20+0300
2025-06-21T19:28+0300
в абхазии
новости
россия
туризм
крым
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/15/1055473897_7:0:1913:1072_1920x0_80_0_0_ccfe5dec4854f5d7af95a6a8384f900d.jpg
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии" в Тавриде. По словам начальника отдела по работе с молодежью Госкомспорта Беслана Аршба, на форуме они смогут развить свои компетенции, получить опыт как от абхазских, так и российских экспертов. Участие в форуме создаст основу для долгосрочного сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарных связей с Россией, отметил Аршба. Участники делегации планируют оставить в Тавриде частичку абхазской культуры, в частности, Гарик Асланян планирует нарисовать мурал на одном из домов Тавриды на тему абхазских народных сказаний. Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня. Программа предлагает мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также возможности для нетворкинга.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/15/1055473897_246:0:1675:1072_1920x0_80_0_0_e1dc05506a5bd62a8e027273056f9a0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, россия, туризм, крым
новости, россия, туризм, крым

70 молодых профессионалов турсферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии"

19:20 21.06.2025 (обновлено: 19:28 21.06.2025)
© SputnikДелегация из 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии" в Тавриде
Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы Абхазии отправилась на форум Маршруты Абхазии в Тавриде - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2025
© Sputnik
Подписаться
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии" в Тавриде.
По словам начальника отдела по работе с молодежью Госкомспорта Беслана Аршба, на форуме они смогут развить свои компетенции, получить опыт как от абхазских, так и российских экспертов.
"По итогам форума участники смогут реализовать свой проект при поддержке Министерства туризма Абхазии", — сказал он.
Участие в форуме создаст основу для долгосрочного сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарных связей с Россией, отметил Аршба. Участники делегации планируют оставить в Тавриде частичку абхазской культуры, в частности, Гарик Асланян планирует нарисовать мурал на одном из домов Тавриды на тему абхазских народных сказаний.
Форум "Маршруты Абхазии" пройдет в Крыму с 22 по 28 июня. Программа предлагает мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных проектов, а также возможности для нетворкинга.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0