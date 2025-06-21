https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/abkhazskaya-narodnaya-pesnya-azamat-v-sovremennoy-aranzhirovke-prozvuchala-na-vk-fest-1055475635.html

Абхазская народная песня "Азамат" в современной аранжировке прозвучала на VK Fest

Абхазская народная песня "Азамат" в современной аранжировке прозвучала на VK Fest

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Абхазская народная песня "Азамат" в современной аранжировке прозвучала на VK Fest. 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T22:00+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Абхазская народная песня "Азамат" в современной аранжировке прозвучала на VK Fest. Ее исполнил певец из Абхазии Валерий Майромян, известный под псевдонимом Blizkey. Вместе с ним на сцену вышли абхазские музыканты, авторы аранжировки Тимур Пачкория (TEMØ) и Надир Джинал (Shiri). VK Fest — музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом, организованный социальной сетью "ВКонтакте" и "Радио Рекорд" в 2015 году. Масштабное культурное событие объединяет музыку, технологии, спорт, блогеров, науку, моду и все, что связано с современной молодежной культурой. В этом году на фестиваль впервые поехали 90 человек из Абхазии.

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