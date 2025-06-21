https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/defitsit-kadrov-i-nashestvie-nasekomykh-s-chem-rabotaet-sanepidstantsiya-sukhuma-1055475414.html

Дефицит кадров и нашествие насекомых: с чем работает Санэпидстанция Сухума

Дефицит кадров и нашествие насекомых: с чем работает Санэпидстанция Сухума

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik заместитель главы Санэпидстанции Сухума Лаша Зарандия рассказал о проблемах, с которыми сталкивается служба, почему в СЭС не идут молодые... 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T19:52+0300

2025-06-21T19:52+0300

2025-06-21T19:52+0300

в абхазии

видео

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/15/1055475150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2befe4958acd71b05cd1fb3bede34f4.jpg

Одна из главных проблем жителей и гостей Сухума в летний период - нашествие комаров и грызунов. Основная причина большого количества комаров - субтропический климат, вода в подвалах и несанкционированные свалки. Для того, чтобы летом не было комаров, нужно начинать действовать уже зимой. Стоимость услуг на дезинсекцию в Сухуме в 2025 году увеличились до 12 рублей за квадратный метр, - рассказал замглавврача столичной СЭС Лаша Зарандия. По его словам, новые тарифы продиктованы инфляцией.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, сухум, видео