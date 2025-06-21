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Дефицит кадров и нашествие насекомых: с чем работает Санэпидстанция Сухума
Дефицит кадров и нашествие насекомых: с чем работает Санэпидстанция Сухума
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik заместитель главы Санэпидстанции Сухума Лаша Зарандия рассказал о проблемах, с которыми сталкивается служба, почему в СЭС не идут молодые... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T19:52+0300
2025-06-21T19:52+0300
2025-06-21T19:52+0300
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Одна из главных проблем жителей и гостей Сухума в летний период - нашествие комаров и грызунов. Основная причина большого количества комаров - субтропический климат, вода в подвалах и несанкционированные свалки. Для того, чтобы летом не было комаров, нужно начинать действовать уже зимой. Стоимость услуг на дезинсекцию в Сухуме в 2025 году увеличились до 12 рублей за квадратный метр, - рассказал замглавврача столичной СЭС Лаша Зарандия. По его словам, новые тарифы продиктованы инфляцией.
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видео, сухум, видео
Дефицит кадров и нашествие насекомых: с чем работает Санэпидстанция Сухума
В эфире радио Sputnik заместитель главы Санэпидстанции Сухума Лаша Зарандия рассказал о проблемах, с которыми сталкивается служба, почему в СЭС не идут молодые кадры, как борются с насекомыми и эпидобстановке в столице.
Одна из главных проблем жителей и гостей Сухума в летний период - нашествие комаров и грызунов. Основная причина большого количества комаров - субтропический климат, вода в подвалах и несанкционированные свалки.
Для того, чтобы летом не было комаров, нужно начинать действовать уже зимой.
Стоимость услуг на дезинсекцию в Сухуме в 2025 году увеличились до 12 рублей за квадратный метр, - рассказал замглавврача столичной СЭС Лаша Зарандия. По его словам, новые тарифы продиктованы инфляцией.