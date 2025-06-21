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Иммерсивный музей под открытым небом открыт на Красной площади

Иммерсивный музей под открытым небом открыт на Красной площади

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Уникальный иммерсивный музей под открытым небом, посвященный 80-летию Парада Победы 1945 года, открыт на Красной площади. 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T18:30+0300

2025-06-21T18:30+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Уникальный иммерсивный музей под открытым небом, посвященный 80-летию Парада Победы 1945 года, открыт на Красной площади. Экспозиция расположена на более чем 16 тысячах квадратных метрах. Она поделена на несколько тематических зон — "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей и театральная сцена. Музей доступен к посещению с 21 по 24 июня.

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