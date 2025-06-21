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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҟны аӡымҩангагақәа рыԥсахра цоит
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Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум иалахәуп Жәлар реизара аделегациа
13:15
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Атуризм азы арт- школ "Аԥсны амаршрутқәа" мҩаԥысуеит Ҟрым
13:33
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Хра злоу ахҭысқәа
Лабра ахшзауад аргылара ахьынӡанагоу атәы
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Абхазия на ПМЭФ: почетный консул республики в Петербурге Владимир Бигвава
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Гәылрыԥшь аԥсаатә ааӡаразы апроект аус шауа атәы
18:04
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Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум: Жәлар реизара адепутат иҿцәажәара
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Хра злоу ахҭысқәа
Гәылрыԥшь аԥсаатә ааӡаразы апроект аус шауа атәы
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Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум: Жәлар реизара адепутат иҿцәажәара
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Егор Яковлев. Итальянская мафия против коммунистического режима
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Исторический ликбез
Егор Яковлев. Сицилийская мафия, резня в Портелла-делла-Джинестре
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом. - Sputnik Абхазия, 1920
Великая Победа — 80
Sputnik Абхазия рассказывает о вкладе жителей и уроженцев республики в Победу в Великой Отечественной войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/immersivnyy-muzey-pod-otkrytym-nebom-otkryt-na-krasnoy-ploschadi-1055474913.html
Иммерсивный музей под открытым небом открыт на Красной площади
Иммерсивный музей под открытым небом открыт на Красной площади
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Уникальный иммерсивный музей под открытым небом, посвященный 80-летию Парада Победы 1945 года, открыт на Красной площади. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Уникальный иммерсивный музей под открытым небом, посвященный 80-летию Парада Победы 1945 года, открыт на Красной площади. Экспозиция расположена на более чем 16 тысячах квадратных метрах. Она поделена на несколько тематических зон — "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей и театральная сцена. Музей доступен к посещению с 21 по 24 июня.
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новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва
новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва

Иммерсивный музей под открытым небом открыт на Красной площади

18:30 21.06.2025 (обновлено: 19:33 21.06.2025)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИммерсивный музей под открытым небом на Красной площади
Иммерсивный музей под открытым небом на Красной площади - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Уникальный иммерсивный музей под открытым небом, посвященный 80-летию Парада Победы 1945 года, открыт на Красной площади.
Экспозиция расположена на более чем 16 тысячах квадратных метрах. Она поделена на несколько тематических зон — "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей и театральная сцена.
Музей доступен к посещению с 21 по 24 июня.
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