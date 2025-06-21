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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Налоги, туризм и инфраструктура: проблемы и возможности Очамчырского района
Налоги, туризм и инфраструктура: проблемы и возможности Очамчырского района
Sputnik Абхазия
Глава Администрации Очамчырского района Алхас Кация рассказал, как развивается район, и какие новые возможности находит руководство района для развития. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
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Глава Очамчырского района рассказал, что за пять месяцев 2025 года выполнение бюджета в районе составило порядка 28%. Это связано с тем, что значительная часть местного бюджета формируется за счет рыбоперерабатывающих заводов. В этом году рыбная путина оказалась неудачной, поэтому им не удалось пополнить бюджет по запланированным объемам. По словам Алхаса Кация, бюджет недополучил порядка 85 миллионов рублей. Собственные средства Очамчырского района на год составляют около 235 миллионов рублей, проинформировал Кация. Из-за недополученных налогов из рыбной отрасли администрация района усилила работу в других направлениях – например по земельному налогу, здесь удалось собрать на 14 миллионов больше налогов, чем было запланировано на этот период. Кроме того, в районе развивается туризм – открываются новые маршруты и новые объекты.
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видео, очамчырский район, видео
видео, очамчырский район, видео

Налоги, туризм и инфраструктура: проблемы и возможности Очамчырского района

16:10 21.06.2025 (обновлено: 19:48 21.06.2025)
© Видео /Sputnik
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Глава Администрации Очамчырского района Алхас Кация рассказал, как развивается район, и какие новые возможности находит руководство района для развития.
Глава Очамчырского района рассказал, что за пять месяцев 2025 года выполнение бюджета в районе составило порядка 28%. Это связано с тем, что значительная часть местного бюджета формируется за счет рыбоперерабатывающих заводов.
В этом году рыбная путина оказалась неудачной, поэтому им не удалось пополнить бюджет по запланированным объемам. По словам Алхаса Кация, бюджет недополучил порядка 85 миллионов рублей. Собственные средства Очамчырского района на год составляют около 235 миллионов рублей, проинформировал Кация.
Из-за недополученных налогов из рыбной отрасли администрация района усилила работу в других направлениях – например по земельному налогу, здесь удалось собрать на 14 миллионов больше налогов, чем было запланировано на этот период. Кроме того, в районе развивается туризм – открываются новые маршруты и новые объекты.
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