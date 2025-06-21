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“Поезд Памяти” со школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест
“Поезд Памяти” со школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Поезд Памяти с 200 школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест, сообщает Sputnik Беларусь. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T14:52+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Поезд Памяти с 200 школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест, сообщает Sputnik Беларусь.Школьники встретятся со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальи Ковановой и примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.В Бресте сегодня открыли памятные доски в честь уроженцев России и Казахстана, погибших в годы ВОВ на полях сражений в Беларуси, и памятник советским пограничникам, подаренный Россией.3,5-метровая скульптура, установленная у Северных ворот, символизирует восстановление госграницы в 1944 году.
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в мире, беларусь, поезда
“Поезд Памяти” со школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест
СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
Поезд Памяти с 200 школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест, сообщает
Sputnik Беларусь.
Школьники встретятся со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальи Ковановой и примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
В Бресте сегодня открыли памятные доски в честь уроженцев России и Казахстана, погибших в годы ВОВ на полях сражений в Беларуси, и памятник советским пограничникам, подаренный Россией.
3,5-метровая скульптура, установленная у Северных ворот, символизирует восстановление госграницы в 1944 году.