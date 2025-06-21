https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/poezd-pamyati-1055471014.html

“Поезд Памяти” со школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест

“Поезд Памяти” со школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Поезд Памяти с 200 школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест, сообщает Sputnik Беларусь. 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T14:52+0300

2025-06-21T14:52+0300

2025-06-21T14:52+0300

в мире

беларусь

поезда

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/15/1055471257_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e70a444e55f17871387623c0a9812dc5.jpg

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Поезд Памяти с 200 школьниками из 15 стран бывшего СССР прибыл из Москвы в Брест, сообщает Sputnik Беларусь.Школьники встретятся со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальи Ковановой и примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.В Бресте сегодня открыли памятные доски в честь уроженцев России и Казахстана, погибших в годы ВОВ на полях сражений в Беларуси, и памятник советским пограничникам, подаренный Россией.3,5-метровая скульптура, установленная у Северных ворот, символизирует восстановление госграницы в 1944 году.

беларусь

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

в мире, беларусь, поезда