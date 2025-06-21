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Россотрудничество откроет центр робототехники в Абхазии
Россотрудничество откроет центр робототехники в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Россотрудничество откроет в этом году центры робототехники в постсоветских странах, в том числе и в Абхазии. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Россотрудничество откроет в этом году центры робототехники в постсоветских странах, в том числе и в Абхазии.Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов на полях ПМЭФ сказал, что это направление вызывает интерес у молодежи и имеет большую перспективу.Развитие робототехники, искусственного интеллекта, информационные технологии — необходимы в современном мире, считает Шевцов.
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абхазия, новости, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, петербургский международный экономический форум
абхазия, новости, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, петербургский международный экономический форум

Россотрудничество откроет центр робототехники в Абхазии

10:45 21.06.2025
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкCоревнования по робототехнике, архивное фото
Cоревнования по робототехнике, архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2025
© Sputnik / Виталий Аньков
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Россотрудничество откроет в этом году центры робототехники в постсоветских странах, в том числе и в Абхазии.
Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов на полях ПМЭФ сказал, что это направление вызывает интерес у молодежи и имеет большую перспективу.
"Мы ребенка должны замотивировать с точки зрения тех будущих компетенций, которые он хочет получить в жизни. Это то направление развития человечества, которое очень цепляет молодёжь с точки зрения ориентира, кем они хотят стать в будущем", — подчеркнул он.
Развитие робототехники, искусственного интеллекта, информационные технологии — необходимы в современном мире, считает Шевцов.
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