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Россотрудничество откроет центр робототехники в Абхазии

Россотрудничество откроет центр робототехники в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Россотрудничество откроет в этом году центры робототехники в постсоветских странах, в том числе и в Абхазии. 21.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Россотрудничество откроет в этом году центры робототехники в постсоветских странах, в том числе и в Абхазии.Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов на полях ПМЭФ сказал, что это направление вызывает интерес у молодежи и имеет большую перспективу.Развитие робототехники, искусственного интеллекта, информационные технологии — необходимы в современном мире, считает Шевцов.

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абхазия, новости, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, петербургский международный экономический форум