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Сотрудники СГБ обнаружили крупный схрон с боеприпасами в селе Азанта

Сотрудники СГБ обнаружили крупный схрон с боеприпасами в селе Азанта

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Крупный схрон боеприпасов обнаружили сотрудники Службы госбезопасности Абхазии в селе Азанта Гулрыпшского района, сообщает... 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T13:50+0300

2025-06-21T13:50+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Крупный схрон боеприпасов обнаружили сотрудники Службы госбезопасности Абхазии в селе Азанта Гулрыпшского района, сообщает пресс-служба ведомства.Тщательно замаскированные 743 единицы боеприпасов, в том числе артиллерийские осколочно-фугасные снаряды, представляющие исключительно высокую опасность, были изъяты при содействии МЧС республики.Значительная масса взрывчатого вещества в каждом снаряде составляет свыше 3 килограммов. Общая масса взрывчатого вещества — более 2,5 тонн.По заключению специалистов и экспертов-взрывотехников, боеприпасы пригодны к применению.Руководством Службы госбезопасности принято решение о передаче их Министерству обороны Абхазии для пополнения и расширения резерва.Территория, где был найден схрон, взята под круглосуточную охрану. Сотрудники СГБ проводят комплекс специальных мероприятий, направленных на установление его происхождения.

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