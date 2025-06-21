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Сотрудники СГБ обнаружили крупный схрон с боеприпасами в селе Азанта
Сотрудники СГБ обнаружили крупный схрон с боеприпасами в селе Азанта
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Крупный схрон боеприпасов обнаружили сотрудники Службы госбезопасности Абхазии в селе Азанта Гулрыпшского района, сообщает... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Крупный схрон боеприпасов обнаружили сотрудники Службы госбезопасности Абхазии в селе Азанта Гулрыпшского района, сообщает пресс-служба ведомства.Тщательно замаскированные 743 единицы боеприпасов, в том числе артиллерийские осколочно-фугасные снаряды, представляющие исключительно высокую опасность, были изъяты при содействии МЧС республики.Значительная масса взрывчатого вещества в каждом снаряде составляет свыше 3 килограммов. Общая масса взрывчатого вещества — более 2,5 тонн.По заключению специалистов и экспертов-взрывотехников, боеприпасы пригодны к применению.Руководством Службы госбезопасности принято решение о передаче их Министерству обороны Абхазии для пополнения и расширения резерва.Территория, где был найден схрон, взята под круглосуточную охрану. Сотрудники СГБ проводят комплекс специальных мероприятий, направленных на установление его происхождения.
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абхазия, новости, происшествия
Сотрудники СГБ обнаружили крупный схрон с боеприпасами в селе Азанта
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Крупный схрон боеприпасов обнаружили сотрудники Службы госбезопасности Абхазии в селе Азанта Гулрыпшского района, сообщает пресс-служба ведомства.
Тщательно замаскированные 743 единицы боеприпасов, в том числе артиллерийские осколочно-фугасные снаряды, представляющие исключительно высокую опасность, были изъяты при содействии МЧС республики.
Значительная масса взрывчатого вещества в каждом снаряде составляет свыше 3 килограммов. Общая масса взрывчатого вещества — более 2,5 тонн.
По заключению специалистов и экспертов-взрывотехников, боеприпасы пригодны к применению.
Руководством Службы госбезопасности принято решение о передаче их Министерству обороны Абхазии для пополнения и расширения резерва.
Территория, где был найден схрон, взята под круглосуточную охрану. Сотрудники СГБ проводят комплекс специальных мероприятий, направленных на установление его происхождения.