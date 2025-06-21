https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/sily-pvo-rossii-unichtozhili-28-ukrainskikh-bespillotnikov-1055463567.html

Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников

Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников

Sputnik Абхазия

Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило Минобороны РФ. 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T08:57+0300

2025-06-21T08:57+0300

2025-06-21T08:57+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило Минобороны РФ. ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО РФ успешно сбивают летательные аппараты противника.

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