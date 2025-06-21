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Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило Минобороны РФ. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T08:57+0300
2025-06-21T08:57+0300
2025-06-21T08:57+0300
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Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило Минобороны РФ. ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО РФ успешно сбивают летательные аппараты противника.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило Минобороны РФ.
4 – над Воронежской областями,
1 – над Республикой Мордовия.
ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО РФ успешно сбивают летательные аппараты противника.