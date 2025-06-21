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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило Минобороны РФ. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T08:57+0300
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Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило Минобороны РФ. ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО РФ успешно сбивают летательные аппараты противника.
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россия, украина, министерство обороны рф

Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников

08:57 21.06.2025
© Sputnik / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2025
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Силы ПВО России уничтожили за ночь 28 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило Минобороны РФ.
15 – над Белгородской,
8 – над Курской,
4 – над Воронежской областями,
1 – над Республикой Мордовия.
ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО РФ успешно сбивают летательные аппараты противника.
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