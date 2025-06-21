https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/turisticheskaya-militsiya-1055465721.html

В Сухуме появилась туристическая милиция

В Сухуме появилась туристическая милиция

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Туристическая милиция в тестовом режиме начала работу в Сухуме. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел... 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T12:40+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Туристическая милиция в тестовом режиме начала работу в Сухуме. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел строевой смотр нового подразделения МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Главная цель проекта — обеспечение правопорядка в туристических зонах и оказание информационной помощи туристам.К работе привлечены курсанты, выпускники Школы милиции и действующие сотрудники — всего 25 человек. Они будут носить специальную форму — белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки.

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