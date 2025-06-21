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В Сухуме появилась туристическая милиция
В Сухуме появилась туристическая милиция
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Туристическая милиция в тестовом режиме начала работу в Сухуме. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T12:40+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Туристическая милиция в тестовом режиме начала работу в Сухуме. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел строевой смотр нового подразделения МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Главная цель проекта — обеспечение правопорядка в туристических зонах и оказание информационной помощи туристам.К работе привлечены курсанты, выпускники Школы милиции и действующие сотрудники — всего 25 человек. Они будут носить специальную форму — белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки.
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абхазия, новости, туризм, милиция
В Сухуме появилась туристическая милиция
СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
Туристическая милиция в тестовом режиме начала работу в Сухуме. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел строевой смотр нового подразделения МВД. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
"Ежегодно растет количество туристов, прибывающих в Республику Абхазия, и, соответственно, профильное подразделение должно существовать. Мы решили создать на базе Школы милиции такое подразделение, которое в летний курортный сезон будет нести службу. Пока в городе Сухум, так как это нужно будет апробировать", — отметил Роберт Киут.
Главная цель проекта — обеспечение правопорядка в туристических зонах и оказание информационной помощи туристам.
К работе привлечены курсанты, выпускники Школы милиции и действующие сотрудники — всего 25 человек. Они будут носить специальную форму — белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки.