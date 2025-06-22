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Два абхазских танцевальных коллектива взяли Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте"

Два абхазских танцевальных коллектива взяли Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте" были удостоены два танцевальных коллектива – "Уарада" из Сухума и "Адац" из Гудауты... 22.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте" были удостоены два танцевальных коллектива – "Уарада" из Сухума и "Адац" из Гудауты, рассказал Sputnik народный артист Абхазии, член жюри Вианор Логуа.Первое место заняли белорусский ансамбль "Хорошки" и абхазский коллектив "Аураща".Всего в фестивале-конкурсе участвовало более 20 коллективов не только из Абхазии, но также из России и Беларуси.В состав жюри также вошли хореограф, экс солистка Государственного Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Анна Михалина и солистка Большого театра, педагог, хореограф Любовь Филлипова.

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