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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/dva-abkhazskikh-tantsevalnykh-kollektiva-vzyali-gran-pri-festivalya-konkursa-shag-k-mechte--1055484642.html
Два абхазских танцевальных коллектива взяли Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте"
Два абхазских танцевальных коллектива взяли Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте" были удостоены два танцевальных коллектива – "Уарада" из Сухума и "Адац" из Гудауты... 22.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте" были удостоены два танцевальных коллектива – "Уарада" из Сухума и "Адац" из Гудауты, рассказал Sputnik народный артист Абхазии, член жюри Вианор Логуа.Первое место заняли белорусский ансамбль "Хорошки" и абхазский коллектив "Аураща".Всего в фестивале-конкурсе участвовало более 20 коллективов не только из Абхазии, но также из России и Беларуси.В состав жюри также вошли хореограф, экс солистка Государственного Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Анна Михалина и солистка Большого театра, педагог, хореограф Любовь Филлипова.
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абхазия, россия, культура, концерты

Два абхазских танцевальных коллектива взяли Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте"

20:50 22.06.2025 (обновлено: 21:39 22.06.2025)
© SputnikФестиваль-конкурс "Шаг к мечте" проходит в Сухуме
Фестиваль-конкурс Шаг к мечте проходит в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Гран-при фестиваля-конкурса "Шаг к мечте" были удостоены два танцевальных коллектива – "Уарада" из Сухума и "Адац" из Гудауты, рассказал Sputnik народный артист Абхазии, член жюри Вианор Логуа.
"Они нас очень сильно обрадовали и приятно удивили", — отметил он.
Первое место заняли белорусский ансамбль "Хорошки" и абхазский коллектив "Аураща".
Всего в фестивале-конкурсе участвовало более 20 коллективов не только из Абхазии, но также из России и Беларуси.
В состав жюри также вошли хореограф, экс солистка Государственного Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Анна Михалина и солистка Большого театра, педагог, хореограф Любовь Филлипова.
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