https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/izrail-tramp-1055482911.html

Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение

Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Шанс на то, что у Трампа получится уклониться от прямого удара по Ирану, реально был, но оказался упущен. Хотя американский президент... 22.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-22T18:01+0300

2025-06-22T18:01+0300

2025-06-22T18:01+0300

колумнисты

израиль

сша

иран

дональд трамп

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Шанс на то, что у Трампа получится уклониться от прямого удара по Ирану, реально был, но оказался упущен. Хотя американский президент последнюю неделю очень старался в своем фирменном стиле: взвинтить жесткую риторику, но при этом тянуть время, не принимая радикальных решений, — чтобы в итоге заявить, что Америка победила, поскольку его предупреждений оказалось достаточно для разрешения ситуации, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис. На этот раз американские "ястребы" и израильское лобби в Вашингтоне одолели своих оппонентов из рядов консерваторов-изоляционистов и влиятельной группировки американских леваков, настроенных антиизраильски, — и решение о бомбардировке трех иранских ядерных объектов было принято.Однако Белым домом все было сделано — и продолжает делаться — для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Инсайды сыплются один за другим. Согласно им, США заранее уведомили Иран об ударах по их ядерным объектам, заверив, что это разовый акт, а не начало "войны с целью смены власти". Одновременно Вашингтон призвал Тегеран вернуться к переговорам о ядерной сделке.Похоже, Иран тоже не горит желанием ввязываться в прямой конфликт с американцами. Проблема в том, что выбора у него особо нет.На Западе этот раунд остался за "ястребами", львиная доля которых является радикальными атлантистами-глобалистами и открытыми врагами Трампа. Они смогли продавить американского президента на то, что он многие годы клялся не делать. У них получилось это, тем самым усугублен раскол в его администрации и нанесен удар по поддержке президента в американском обществе, которое в большинстве своем настроено категорически против вмешательства в израильско-иранский конфликт. Эти же люди политически и медийно все последние дни раскручивают тему госпереворота в Иране с целью приведения к власти прозападных сил во главе с сыном последнего шаха Реза Пехлеви — проживающего, разумеется, в США.На подобном фоне утечки из Белого дома, что, мол, мы ничего такого не планируем, выглядят, мягко говоря, неубедительно.Если Иран не ответит на американский удар, сторонники эскалации получат новый мощный козырь для давления на Трампа: смотрите, режим аятолл слаб и испугался — достаточно еще немного надавить и мы его снесем, поставив нужного нам человека. Президент США уже поддался давлению, и с каждым разом это будет все проще и повлечет за собой дальнейшее вовлечение американцев в конфликт и развертывание полномасштабной войны.Если же Иран нанесет чувствительный ответный удар по Штатам (а у него широчайший выбор вариантов, учитывая сосредоточенные в регионе американские военные силы), Вашингтону для сохранения лица придется предпринимать новые шаги и опять-таки втягиваться в войну. Потому что бегство в байденовском стиле ухода из Афганистана Трампу не простят.В общем, в данный момент ситуация находится ровно в той точке, когда коготок у птички уже увяз. И шансы благополучно выбраться тают на глазах — и для "птички", и для всего мира.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/tri-yadernykh-obekta-irana-podverglis-udaram-bombardirovschikov-ssha-1055476739.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/rossiya-izrailsko-iranskaya-voyna-1055437942.html

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2025

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

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колумнисты, израиль, сша, иран, дональд трамп