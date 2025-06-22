https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/kulturnaya-afisha-abkhazii-1055481084.html

Культурная афиша Абхазии: концерты, кино, цирковое шоу и спектакли

Культурная афиша Абхазии: концерты, кино, цирковое шоу и спектакли

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии с 23 по 29 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 22.06.2025, Sputnik Абхазия

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культура

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Пицундский концертный зал23 июня в 20:00 – концерт органно-вокальной музыки. На сцене органист Лука Гаделия и оперный певец Саид Гобечия.Каждую пятницу и воскресенье в 17:00 – концерты органной музыки Луки Гаделия.Абхазский драматический театр24 июня в 19:00 – спектакль "Дорогая, Памела". Режиссер Адгур Кове.27 июня в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой?". Режиссер Мадина Аргун.Абхазский молодежный театр25 июня в 19:00 – спектакль "Не всякий вор – грабитель".27 июня в 19:00 – спектакль "Абхазы, мы, абхазы" во Дворце культуры в Гудауте.РУСДРАМ24 июня в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". Режиссер Роман Кочержевский.25 июня в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки". Режиссер Александр Коручеков.26 июня в 19:00 – спектакль "Земляника". Режиссер Денис Хуснияров.27 июня в 19:00 – спектакль "Кровавая свадьба". Режиссер Мария Романова.28 июня в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер Олеся Невмержицкая29 июня в 19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер Антон Корнилов.SKLAD26 июня в 20:00 – серия показов немых фильмов 1920-1930-х годов, снятых на Кавказе и про Кавказ. Ленты сопровождаются живым музыкальным озвучиванием.AUADA27 июня в 17:00 – выставка абхазского фотографа Отто Лакоба "Рыночные дни". Выставка продлится до 13 июля.Pitius coffe25 июня в 18:30 – концерт дуэта из Нальчика Башира Хацук и Астемира Маршенкулова, которые исполнят традиционную черкесскую музыку XVIII-XX веков в современном авторском исполнении."Созвездие смелых"28 июня в 18:00 и 29 июня в 11:00 – представление "Сочинского цирка" в Сухуме. В программе — клоуны, фокусники, акробаты, номера с бенгальскими тиграми и дрессированными медведями.

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