https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/kulturnaya-afisha-abkhazii-1055481084.html
Культурная афиша Абхазии: концерты, кино, цирковое шоу и спектакли
Культурная афиша Абхазии: концерты, кино, цирковое шоу и спектакли
Sputnik Абхазия
Культурная афиша Абхазии с 23 по 29 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 22.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-22T14:27+0300
2025-06-22T14:27+0300
2025-06-22T14:28+0300
в абхазии
абхазия
культура
театр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1e/1039912066_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e09864e43ec28180156c258a42d7c11.jpg
Пицундский концертный зал23 июня в 20:00 – концерт органно-вокальной музыки. На сцене органист Лука Гаделия и оперный певец Саид Гобечия.Каждую пятницу и воскресенье в 17:00 – концерты органной музыки Луки Гаделия.Абхазский драматический театр24 июня в 19:00 – спектакль "Дорогая, Памела". Режиссер Адгур Кове.27 июня в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой?". Режиссер Мадина Аргун.Абхазский молодежный театр25 июня в 19:00 – спектакль "Не всякий вор – грабитель".27 июня в 19:00 – спектакль "Абхазы, мы, абхазы" во Дворце культуры в Гудауте.РУСДРАМ24 июня в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". Режиссер Роман Кочержевский.25 июня в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки". Режиссер Александр Коручеков.26 июня в 19:00 – спектакль "Земляника". Режиссер Денис Хуснияров.27 июня в 19:00 – спектакль "Кровавая свадьба". Режиссер Мария Романова.28 июня в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер Олеся Невмержицкая29 июня в 19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер Антон Корнилов.SKLAD26 июня в 20:00 – серия показов немых фильмов 1920-1930-х годов, снятых на Кавказе и про Кавказ. Ленты сопровождаются живым музыкальным озвучиванием.AUADA27 июня в 17:00 – выставка абхазского фотографа Отто Лакоба "Рыночные дни". Выставка продлится до 13 июля.Pitius coffe25 июня в 18:30 – концерт дуэта из Нальчика Башира Хацук и Астемира Маршенкулова, которые исполнят традиционную черкесскую музыку XVIII-XX веков в современном авторском исполнении."Созвездие смелых"28 июня в 18:00 и 29 июня в 11:00 – представление "Сочинского цирка" в Сухуме. В программе — клоуны, фокусники, акробаты, номера с бенгальскими тиграми и дрессированными медведями.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1e/1039912066_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab2b12ee016a0f9c691be7c1b2f9b238.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, культура, театр
Культурная афиша Абхазии: концерты, кино, цирковое шоу и спектакли
14:27 22.06.2025 (обновлено: 14:28 22.06.2025)
Культурная афиша Абхазии с 23 по 29 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
Пицундский концертный зал
23 июня в 20:00 – концерт органно-вокальной музыки. На сцене органист Лука Гаделия и оперный певец Саид Гобечия.
Каждую пятницу и воскресенье в 17:00 – концерты органной музыки Луки Гаделия.
Абхазский драматический театр
24 июня в 19:00 – спектакль "Дорогая, Памела". Режиссер Адгур Кове.
27 июня в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой?". Режиссер Мадина Аргун.
Абхазский молодежный театр
25 июня в 19:00 – спектакль "Не всякий вор – грабитель".
27 июня в 19:00 – спектакль "Абхазы, мы, абхазы" во Дворце культуры в Гудауте.
24 июня в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". Режиссер Роман Кочержевский.
25 июня в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки". Режиссер Александр Коручеков.
26 июня в 19:00 – спектакль "Земляника". Режиссер Денис Хуснияров.
27 июня в 19:00 – спектакль "Кровавая свадьба". Режиссер Мария Романова.
28 июня в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер Олеся Невмержицкая
29 июня в 19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер Антон Корнилов.
26 июня в 20:00 – серия показов немых фильмов 1920-1930-х годов, снятых на Кавказе и про Кавказ. Ленты сопровождаются живым музыкальным озвучиванием.
27 июня в 17:00 – выставка абхазского фотографа Отто Лакоба "Рыночные дни". Выставка продлится до 13 июля.
25 июня в 18:30 – концерт дуэта из Нальчика Башира Хацук и Астемира Маршенкулова, которые исполнят традиционную черкесскую музыку XVIII-XX веков в современном авторском исполнении.
28 июня в 18:00 и 29 июня в 11:00 – представление "Сочинского цирка" в Сухуме. В программе — клоуны, фокусники, акробаты, номера с бенгальскими тиграми и дрессированными медведями.