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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/kulturnaya-afisha-abkhazii-1055481084.html
Культурная афиша Абхазии: концерты, кино, цирковое шоу и спектакли
Культурная афиша Абхазии: концерты, кино, цирковое шоу и спектакли
Sputnik Абхазия
Культурная афиша Абхазии с 23 по 29 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 22.06.2025, Sputnik Абхазия
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Пицундский концертный зал23 июня в 20:00 – концерт органно-вокальной музыки. На сцене органист Лука Гаделия и оперный певец Саид Гобечия.Каждую пятницу и воскресенье в 17:00 – концерты органной музыки Луки Гаделия.Абхазский драматический театр24 июня в 19:00 – спектакль "Дорогая, Памела". Режиссер Адгур Кове.27 июня в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой?". Режиссер Мадина Аргун.Абхазский молодежный театр25 июня в 19:00 – спектакль "Не всякий вор – грабитель".27 июня в 19:00 – спектакль "Абхазы, мы, абхазы" во Дворце культуры в Гудауте.РУСДРАМ24 июня в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". Режиссер Роман Кочержевский.25 июня в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки". Режиссер Александр Коручеков.26 июня в 19:00 – спектакль "Земляника". Режиссер Денис Хуснияров.27 июня в 19:00 – спектакль "Кровавая свадьба". Режиссер Мария Романова.28 июня в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер Олеся Невмержицкая29 июня в 19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер Антон Корнилов.SKLAD26 июня в 20:00 – серия показов немых фильмов 1920-1930-х годов, снятых на Кавказе и про Кавказ. Ленты сопровождаются живым музыкальным озвучиванием.AUADA27 июня в 17:00 – выставка абхазского фотографа Отто Лакоба "Рыночные дни". Выставка продлится до 13 июля.Pitius coffe25 июня в 18:30 – концерт дуэта из Нальчика Башира Хацук и Астемира Маршенкулова, которые исполнят традиционную черкесскую музыку XVIII-XX веков в современном авторском исполнении."Созвездие смелых"28 июня в 18:00 и 29 июня в 11:00 – представление "Сочинского цирка" в Сухуме. В программе — клоуны, фокусники, акробаты, номера с бенгальскими тиграми и дрессированными медведями.
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абхазия, культура, театр
абхазия, культура, театр

Культурная афиша Абхазии: концерты, кино, цирковое шоу и спектакли

14:27 22.06.2025 (обновлено: 14:28 22.06.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера комедии "Кто из нас глухой?" по одноименному произведению Шоты Чкадуа
Премьера комедии Кто из нас глухой? по одноименному произведению Шоты Чкадуа - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Культурная афиша Абхазии с 23 по 29 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
Пицундский концертный зал
23 июня в 20:00 – концерт органно-вокальной музыки. На сцене органист Лука Гаделия и оперный певец Саид Гобечия.
Каждую пятницу и воскресенье в 17:00 – концерты органной музыки Луки Гаделия.
Абхазский драматический театр
24 июня в 19:00 – спектакль "Дорогая, Памела". Режиссер Адгур Кове.
27 июня в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой?". Режиссер Мадина Аргун.
Абхазский молодежный театр
25 июня в 19:00 – спектакль "Не всякий вор – грабитель".
27 июня в 19:00 – спектакль "Абхазы, мы, абхазы" во Дворце культуры в Гудауте.
РУСДРАМ
24 июня в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". Режиссер Роман Кочержевский.
25 июня в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки". Режиссер Александр Коручеков.
26 июня в 19:00 – спектакль "Земляника". Режиссер Денис Хуснияров.
27 июня в 19:00 – спектакль "Кровавая свадьба". Режиссер Мария Романова.
28 июня в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер Олеся Невмержицкая
29 июня в 19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер Антон Корнилов.
SKLAD
26 июня в 20:00 – серия показов немых фильмов 1920-1930-х годов, снятых на Кавказе и про Кавказ. Ленты сопровождаются живым музыкальным озвучиванием.
AUADA
27 июня в 17:00 – выставка абхазского фотографа Отто Лакоба "Рыночные дни". Выставка продлится до 13 июля.
Pitius coffe
25 июня в 18:30 – концерт дуэта из Нальчика Башира Хацук и Астемира Маршенкулова, которые исполнят традиционную черкесскую музыку XVIII-XX веков в современном авторском исполнении.
"Созвездие смелых"
28 июня в 18:00 и 29 июня в 11:00 – представление "Сочинского цирка" в Сухуме. В программе — клоуны, фокусники, акробаты, номера с бенгальскими тиграми и дрессированными медведями.
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