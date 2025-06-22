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Международная акция “Свеча памяти” прошла в Сухуме

Международная акция “Свеча памяти” прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Международная акция “Свеча памяти”, приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. 22.06.2025, Sputnik Абхазия

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2025-06-22T21:48+0300

в абхазии

свеча памяти

абхазия

сухум

представительство россотрудничества в украине

вов

история

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Международная акция “Свеча памяти”, приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.Организаторы мероприятия — представительство Россотрудничества в Абхазии, администрация Сухума, Госмузей Боевой Славы, корпуса “Бессмертного полка” в Абхазии, абхазского отделения “Волонтерской Роты”. "Свеча памяти" ежегодно проходит ко дню начала Великой Отечественной войны. Свечи зажигают в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.В Абхазии на фронт Великой Отечественной войны ушло около 55 тысяч человек, более 17 тысяч не вернулись домой. 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.

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свеча памяти, абхазия, сухум, представительство россотрудничества в украине, вов, история