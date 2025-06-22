https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/mezhdunarodnaya-aktsiya-svecha-pamyati-proshla-v-sukhume-1055485139.html
Международная акция “Свеча памяти” прошла в Сухуме
Международная акция “Свеча памяти” прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Международная акция “Свеча памяти”, приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. 22.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-22T21:48+0300
2025-06-22T21:48+0300
2025-06-22T21:48+0300
в абхазии
свеча памяти
абхазия
сухум
представительство россотрудничества в украине
вов
история
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0e/1039577271_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5999e0de3c6497af9339fce97554c4b5.jpg
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Международная акция “Свеча памяти”, приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.Организаторы мероприятия — представительство Россотрудничества в Абхазии, администрация Сухума, Госмузей Боевой Славы, корпуса “Бессмертного полка” в Абхазии, абхазского отделения “Волонтерской Роты”. "Свеча памяти" ежегодно проходит ко дню начала Великой Отечественной войны. Свечи зажигают в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.В Абхазии на фронт Великой Отечественной войны ушло около 55 тысяч человек, более 17 тысяч не вернулись домой. 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0e/1039577271_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d74720cbd68cb437220a907a307ccc3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
свеча памяти, абхазия, сухум, представительство россотрудничества в украине, вов, история
свеча памяти, абхазия, сухум, представительство россотрудничества в украине, вов, история
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Международная акция “Свеча памяти”, приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.
Организаторы мероприятия — представительство Россотрудничества в Абхазии, администрация Сухума, Госмузей Боевой Славы, корпуса “Бессмертного полка” в Абхазии, абхазского отделения “Волонтерской Роты”.
"Свеча памяти" ежегодно проходит ко дню начала Великой Отечественной войны. Свечи зажигают в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.
В Абхазии на фронт Великой Отечественной войны ушло около 55 тысяч человек, более 17 тысяч не вернулись домой. 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.