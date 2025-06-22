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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Международная акция “Свеча памяти” прошла в Сухуме
Международная акция “Свеча памяти” прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Международная акция “Свеча памяти”, приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. 22.06.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Международная акция “Свеча памяти”, приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.Организаторы мероприятия — представительство Россотрудничества в Абхазии, администрация Сухума, Госмузей Боевой Славы, корпуса “Бессмертного полка” в Абхазии, абхазского отделения “Волонтерской Роты”. "Свеча памяти" ежегодно проходит ко дню начала Великой Отечественной войны. Свечи зажигают в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.В Абхазии на фронт Великой Отечественной войны ушло около 55 тысяч человек, более 17 тысяч не вернулись домой. 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.
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свеча памяти, абхазия, сухум, представительство россотрудничества в украине, вов, история
свеча памяти, абхазия, сухум, представительство россотрудничества в украине, вов, история

Международная акция “Свеча памяти” прошла в Сухуме

21:48 22.06.2025
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАкция "Свеча памяти" в Новосибирске
Акция Свеча памяти в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Международная акция “Свеча памяти”, приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.
Организаторы мероприятия представительство Россотрудничества в Абхазии, администрация Сухума, Госмузей Боевой Славы, корпуса “Бессмертного полка” в Абхазии, абхазского отделения “Волонтерской Роты”.
"Свеча памяти" ежегодно проходит ко дню начала Великой Отечественной войны. Свечи зажигают в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.
В Абхазии на фронт Великой Отечественной войны ушло около 55 тысяч человек, более 17 тысяч не вернулись домой. 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.
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