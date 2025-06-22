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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Российские войска сбили 11 украинских беспилотников за ночь
Российские войска сбили 11 украинских беспилотников за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Средства ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 22.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-22T08:08+0300
2025-06-22T08:08+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Средства ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. ️9 из них были сбиты над Брянской областью, по одному – над Смоленской областью и Республикой Крым.ВСУ при помощи БПЛА практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО РФ успешно сбивают летательные аппараты противника. Так, всего с начала СВО российские войска уничтожили 64 682 беспилотных летательных аппарата.
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новости, россия, украина

Российские войска сбили 11 украинских беспилотников за ночь

08:08 22.06.2025
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Средства ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
️9 из них были сбиты над Брянской областью, по одному – над Смоленской областью и Республикой Крым.
ВСУ при помощи БПЛА практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО РФ успешно сбивают летательные аппараты противника. Так, всего с начала СВО российские войска уничтожили 64 682 беспилотных летательных аппарата.
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