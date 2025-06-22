https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/rossiyskie-voyska-sbili-11-ukrainskikh-bespilotnikov-za-noch-1055476890.html

Российские войска сбили 11 украинских беспилотников за ночь

Российские войска сбили 11 украинских беспилотников за ночь

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Средства ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 22.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-22T08:08+0300

2025-06-22T08:08+0300

2025-06-22T08:08+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Средства ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. ️9 из них были сбиты над Брянской областью, по одному – над Смоленской областью и Республикой Крым.ВСУ при помощи БПЛА практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО РФ успешно сбивают летательные аппараты противника. Так, всего с начала СВО российские войска уничтожили 64 682 беспилотных летательных аппарата.

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