https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/abkhazskie-i-rossiyskie-arkheologi-budut-issledovat-sukhumskuyu-bukhtu-1055489422.html

Абхазские и российские археологи будут исследовать Сухумскую бухту

Абхазские и российские археологи будут исследовать Сухумскую бухту

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Абхазские и российские археологи планируют приступить к подводным исследованиям акватории Абхазии 15 июля, рассказал в эфире радио... 23.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-23T09:36+0300

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2025-06-23T11:00+0300

в абхазии

сухум

археология

абхазия

россия

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Абхазские и российские археологи планируют приступить к подводным исследованиям акватории Абхазии 15 июля, рассказал в эфире радио Sputnik доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский. По его словам, в предыдущие годы основная проблема исследования была в плохой видимости. В этом году ученые будут использовать приборы, которые позволяют заглянуть под грунт. Также они попытаются определить, насколько глубоко эти сооружения уходят под воду.

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сухум, археология, абхазия, россия