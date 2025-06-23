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Абхазские и российские археологи будут исследовать Сухумскую бухту
Абхазские и российские археологи будут исследовать Сухумскую бухту
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Абхазские и российские археологи планируют приступить к подводным исследованиям акватории Абхазии 15 июля, рассказал в эфире радио... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T09:36+0300
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Абхазские и российские археологи планируют приступить к подводным исследованиям акватории Абхазии 15 июля, рассказал в эфире радио Sputnik доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский. По его словам, в предыдущие годы основная проблема исследования была в плохой видимости. В этом году ученые будут использовать приборы, которые позволяют заглянуть под грунт. Также они попытаются определить, насколько глубоко эти сооружения уходят под воду.
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сухум, археология, абхазия, россия
сухум, археология, абхазия, россия
Абхазские и российские археологи будут исследовать Сухумскую бухту
09:36 23.06.2025 (обновлено: 11:00 23.06.2025)
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Абхазские и российские археологи планируют приступить к подводным исследованиям акватории Абхазии 15 июля, рассказал в эфире радио Sputnik доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский.
"Основные работы в этом году мы планируем проводить в Сухумской бухте, в устье реки Басла. На протяжении нескольких лет там мы проводили исследования интересного памятника. Судя по всему, это башни. Часть стены там была выложена из крупной гальки", — пояснил Лебединский.
По его словам, в предыдущие годы основная проблема исследования была в плохой видимости. В этом году ученые будут использовать приборы, которые позволяют заглянуть под грунт.
Также они попытаются определить, насколько глубоко эти сооружения уходят под воду.