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Абхазские и российские археологи будут исследовать Сухумскую бухту
Абхазские и российские археологи будут исследовать Сухумскую бухту
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Абхазские и российские археологи планируют приступить к подводным исследованиям акватории Абхазии 15 июля, рассказал в эфире радио... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Абхазские и российские археологи планируют приступить к подводным исследованиям акватории Абхазии 15 июля, рассказал в эфире радио Sputnik доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский. По его словам, в предыдущие годы основная проблема исследования была в плохой видимости. В этом году ученые будут использовать приборы, которые позволяют заглянуть под грунт. Также они попытаются определить, насколько глубоко эти сооружения уходят под воду.
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сухум, археология, абхазия, россия

Абхазские и российские археологи будут исследовать Сухумскую бухту

09:36 23.06.2025 (обновлено: 11:00 23.06.2025)
© Sputnik / Акоп КущянСухумская бухта с коптера
Сухумская бухта с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Абхазские и российские археологи планируют приступить к подводным исследованиям акватории Абхазии 15 июля, рассказал в эфире радио Sputnik доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский.

"Основные работы в этом году мы планируем проводить в Сухумской бухте, в устье реки Басла. На протяжении нескольких лет там мы проводили исследования интересного памятника. Судя по всему, это башни. Часть стены там была выложена из крупной гальки", — пояснил Лебединский.

По его словам, в предыдущие годы основная проблема исследования была в плохой видимости. В этом году ученые будут использовать приборы, которые позволяют заглянуть под грунт.
Также они попытаются определить, насколько глубоко эти сооружения уходят под воду.
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