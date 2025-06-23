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Бадра Гунба: многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей
Бадра Гунба: многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Недопустимо делить гостей по достатку, туристы — это символ мира и возвращения к жизни, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T16:48+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Недопустимо делить гостей по достатку, туристы — это символ мира и возвращения к жизни, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром туризма. Гунба прокомментировал ситуацию вокруг некорректного высказывания сотрудницы Минтуризма о благосостоянии туристов, приезжающих в Абхазию. Он подчеркнул, что многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей, кто пожелает отдохнуть в республике, особенно из дружественной России. "Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку", - сказал глава государства. Министр туризма Астамур Логуа сообщил, что сотрудница, чье высказывание вызвало общественное возмущение, освобождена от должности. Ранее на встрече "Абхазского союза туристов" сотрудница Минтуризма отметила, что бюджетные туристы не станут покупать в Абхазии сувениры и сельхозпродукцию. Ее высказывание вызвало общественный резонанс. Министр заявил, что высказанное мнение не является официальной позицией ведомства, а цитата была вырваны из контекста.
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туристы, отдых в абхазии, абхазия, бадра гунба
туристы, отдых в абхазии, абхазия, бадра гунба
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Недопустимо делить гостей по достатку, туристы — это символ мира и возвращения к жизни, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром туризма.
Гунба прокомментировал ситуацию вокруг некорректного высказывания сотрудницы Минтуризма о благосостоянии туристов, приезжающих в Абхазию.
"Уверен, что любовь к нашей стране миллионов людей, не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников", — добавил президент.
Он подчеркнул, что многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей, кто пожелает отдохнуть в республике, особенно из дружественной России.
"Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку", - сказал глава государства.
Министр туризма Астамур Логуа сообщил, что сотрудница, чье высказывание вызвало общественное возмущение, освобождена от должности.
Ранее на встрече "Абхазского союза туристов" сотрудница Минтуризма отметила, что бюджетные туристы не станут покупать в Абхазии сувениры и сельхозпродукцию. Ее высказывание вызвало общественный резонанс.
Министр заявил, что высказанное мнение не является официальной позицией ведомства, а цитата была вырваны из контекста.