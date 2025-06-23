Бадра Гунба: многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа ҽааӡаҩцәа рыҽқәа аԥхьахәтә ҭыԥқәа ааныркылеит Краснодар
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥснытәи Нарҭаа" аиааира ганы аҩныҟа игьежьит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Абхазия и Россия: сотрудничество в турсфере
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Памяти Николая Трапш: историк Салакая
14:33
12 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
14:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум феидас иалоу Аԥсны азы
18:04
6 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
18:11
14 мин
On air
18:25
4 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
"Маршруты Абхазии": в Крыму проходит туристический форум
18:34
3 мин
On air
18:34
3 мин
On air
18:37
11 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум феидас иалоу Аԥсны азы
21:04
6 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
21:11
14 мин
On air
21:25
4 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
"Маршруты Абхазии": в Крыму проходит туристический форум
21:34
3 мин
On air
21:34
3 мин
On air
21:37
11 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
21:49
11 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/badra-gunba-mnogonatsionalnyy-narod-abkhazii-s-radostyu-prinimaet-vsekh-gostey-1055500051.html
Бадра Гунба: многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей
Бадра Гунба: многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Недопустимо делить гостей по достатку, туристы — это символ мира и возвращения к жизни, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T16:48+0300
2025-06-23T16:48+0300
в абхазии
туристы
отдых в абхазии
абхазия
бадра гунба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/17/1055497709_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4679d22e5acb58b020df481e35995ea0.jpg
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Недопустимо делить гостей по достатку, туристы — это символ мира и возвращения к жизни, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром туризма. Гунба прокомментировал ситуацию вокруг некорректного высказывания сотрудницы Минтуризма о благосостоянии туристов, приезжающих в Абхазию. Он подчеркнул, что многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей, кто пожелает отдохнуть в республике, особенно из дружественной России. &nbsp; "Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку", - сказал глава государства. Министр туризма Астамур Логуа сообщил, что сотрудница, чье высказывание вызвало общественное возмущение, освобождена от должности. Ранее на встрече "Абхазского союза туристов" сотрудница Минтуризма отметила, что бюджетные туристы не станут покупать в Абхазии сувениры и сельхозпродукцию. Ее высказывание вызвало общественный резонанс. Министр заявил, что высказанное мнение не является официальной позицией ведомства, а цитата была вырваны из контекста.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/17/1055497709_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_d0ff197ede44a040b455d294efcc9091.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туристы, отдых в абхазии, абхазия, бадра гунба
туристы, отдых в абхазии, абхазия, бадра гунба

Бадра Гунба: многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей

16:48 23.06.2025
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии Бадра Гунба провел встречу с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
Президент Абхазии Бадра Гунба провел встречу с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Подписаться
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Недопустимо делить гостей по достатку, туристы — это символ мира и возвращения к жизни, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром туризма.
Гунба прокомментировал ситуацию вокруг некорректного высказывания сотрудницы Минтуризма о благосостоянии туристов, приезжающих в Абхазию.
"Уверен, что любовь к нашей стране миллионов людей, не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников", — добавил президент.
Он подчеркнул, что многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей, кто пожелает отдохнуть в республике, особенно из дружественной России.  
"Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку", - сказал глава государства.
Министр туризма Астамур Логуа сообщил, что сотрудница, чье высказывание вызвало общественное возмущение, освобождена от должности.
Ранее на встрече "Абхазского союза туристов" сотрудница Минтуризма отметила, что бюджетные туристы не станут покупать в Абхазии сувениры и сельхозпродукцию. Ее высказывание вызвало общественный резонанс.
Министр заявил, что высказанное мнение не является официальной позицией ведомства, а цитата была вырваны из контекста.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0