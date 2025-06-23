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https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/chast-gudauty-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-vl-1055490840.html
Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на ВЛ
Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на ВЛ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосную станцию "Аацы", рассказал Sputnik начальник... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
гудаута
водоснабжение
абхазия
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосную станцию "Аацы", рассказал Sputnik начальник "Водоканала" Мераб Дауров. Ремонтная бригада "Черноморэнерго" уже работает на месте, ищет причину поломки, уточнил Дауров. Без воды остаются городская часть Гудауты и населенные пункты, расположенные вдоль водопроводной линии от станции "Аацы".
гудаута
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гудаута, водоснабжение, абхазия, гудаутский район
гудаута, водоснабжение, абхазия, гудаутский район

Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на ВЛ

12:00 23.06.2025 (обновлено: 13:01 23.06.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Уличный кран
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© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосную станцию "Аацы", рассказал Sputnik начальник "Водоканала" Мераб Дауров.
Ремонтная бригада "Черноморэнерго" уже работает на месте, ищет причину поломки, уточнил Дауров.
Ориентировочное время устранения аварии пока неизвестно.
Без воды остаются городская часть Гудауты и населенные пункты, расположенные вдоль водопроводной линии от станции "Аацы".
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