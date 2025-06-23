https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/chast-gudauty-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-vl-1055490840.html

Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на ВЛ

Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на ВЛ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосную станцию "Аацы", рассказал Sputnik начальник... 23.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гудаута

водоснабжение

абхазия

гудаутский район

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Часть Гудауты осталась без воды из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосную станцию "Аацы", рассказал Sputnik начальник "Водоканала" Мераб Дауров. Ремонтная бригада "Черноморэнерго" уже работает на месте, ищет причину поломки, уточнил Дауров. Без воды остаются городская часть Гудауты и населенные пункты, расположенные вдоль водопроводной линии от станции "Аацы".

гудаута

абхазия

гудаутский район

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гудаута, водоснабжение, абхазия, гудаутский район