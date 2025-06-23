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ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья "Алросы"
ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья "Алросы"
Sputnik Абхазия
СУУМ, 23 июн – Sputnik. ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья с предприятия "Алросы" и контрабандой его в Армению. 23.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУУМ, 23 июн – Sputnik. ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья с предприятия "Алросы" и контрабандой его в Армению. "При попытке хищения партии алмазов на 1,7 млн рублей задержана сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, а также контрабандисты Армен Петросян и Арман Саакян", – заявили в Следственном комитете РФ. Выгодополучателем схемы был бизнесмен и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян, сообщает ФСБ РФ. Возбуждено уголовное дело.
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фсб, россия, армения, алроса
фсб, россия, армения, алроса
ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья "Алросы"
11:00 23.06.2025 (обновлено: 13:03 23.06.2025)
СУУМ, 23 июн – Sputnik. ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья с предприятия "Алросы" и контрабандой его в Армению.
"При попытке хищения партии алмазов на 1,7 млн рублей задержана сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, а также контрабандисты Армен Петросян и Арман Саакян", – заявили в Следственном комитете РФ.
Выгодополучателем схемы был бизнесмен и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян, сообщает ФСБ РФ.
Возбуждено уголовное дело.