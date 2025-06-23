https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/fsb-rossii-zaderzhala-prestupnikov-kotorye-zanimalis-khischeniem-almaznogo-syrya-alrosy-1055490946.html

ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья "Алросы"

ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья "Алросы"

Sputnik Абхазия

СУУМ, 23 июн – Sputnik. ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья с предприятия "Алросы" и контрабандой его в Армению. 23.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУУМ, 23 июн – Sputnik. ФСБ России задержала преступников, которые занимались хищением алмазного сырья с предприятия "Алросы" и контрабандой его в Армению. "При попытке хищения партии алмазов на 1,7 млн рублей задержана сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, а также контрабандисты Армен Петросян и Арман Саакян", – заявили в Следственном комитете РФ. Выгодополучателем схемы был бизнесмен и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян, сообщает ФСБ РФ. Возбуждено уголовное дело.

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