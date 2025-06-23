https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/kabmin-rf-odobril-predlozhenie-zaklyuchit-soglashenie-o-sotrudnichestve-lenoblasti-i-abkhazii-1055514447.html

Кабмин РФ одобрил предложение заключить соглашение о сотрудничестве Ленобласти и Абхазии

Кабмин РФ одобрил предложение заключить соглашение о сотрудничестве Ленобласти и Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в... 23.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-23T21:41+0300

2025-06-23T21:41+0300

2025-06-23T21:41+0300

в абхазии

россия

абхазия

ткуарчальский район

правительство рф

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" согласиться с предложением правительства Ленинградской области о заключении соглашения между правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и правительством Республики Абхазия o сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах", - говорится в документе.

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