https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/kabmin-rf-odobril-predlozhenie-zaklyuchit-soglashenie-o-sotrudnichestve-lenoblasti-i-abkhazii-1055514447.html
Кабмин РФ одобрил предложение заключить соглашение о сотрудничестве Ленобласти и Абхазии
Кабмин РФ одобрил предложение заключить соглашение о сотрудничестве Ленобласти и Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T21:41+0300
2025-06-23T21:41+0300
2025-06-23T21:41+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" согласиться с предложением правительства Ленинградской области о заключении соглашения между правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и правительством Республики Абхазия o сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах", - говорится в документе.
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россия, абхазия, ткуарчальский район, правительство рф
россия, абхазия, ткуарчальский район, правительство рф
Кабмин РФ одобрил предложение заключить соглашение о сотрудничестве Ленобласти и Абхазии
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" согласиться с предложением правительства Ленинградской области о заключении соглашения между правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и правительством Республики Абхазия o сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах", - говорится в документе.