https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/kuzbass-mozhet-nachat-perevalku-uglya-v-portu-abkhazii-1055496268.html

Кузбасс может начать перевалку угля в порту Абхазии

Кузбасс может начать перевалку угля в порту Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Кемеровская область изучает возможность перевалки угля в порту в Абхазии, заявил губернатор региона Илья Середюк.На полях ПМЭФ-2025... 23.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

кемеровская область

абхазия

россия

уголь

экономика

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Кемеровская область изучает возможность перевалки угля в порту в Абхазии, заявил губернатор региона Илья Середюк.На полях ПМЭФ-2025 состоялась встреча Ильи Середюка и президента Абхазии Бадры Гунба, в рамках которой обсуждались поставки металлургической продукции в Абхазию и использование ее порта для отгрузки кузбасского угля.Это была первая встреча с Гунба, уточнил губернатор. Политики рассматривали точки соприкосновения. Сейчас Кузбасс использует в основном порты Владивостока. "Когда мы познакомились с президентом Республики Абхазия, он предложил рассмотреть их угольный порт как точку, через которую можно дополнительно сбывать уголь", – отметил Середюк.

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кемеровская область, абхазия, россия, уголь, экономика