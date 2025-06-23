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Кузбасс может начать перевалку угля в порту Абхазии
Кузбасс может начать перевалку угля в порту Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Кемеровская область изучает возможность перевалки угля в порту в Абхазии, заявил губернатор региона Илья Середюк.На полях ПМЭФ-2025... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T14:53+0300
2025-06-23T14:53+0300
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Кемеровская область изучает возможность перевалки угля в порту в Абхазии, заявил губернатор региона Илья Середюк.На полях ПМЭФ-2025 состоялась встреча Ильи Середюка и президента Абхазии Бадры Гунба, в рамках которой обсуждались поставки металлургической продукции в Абхазию и использование ее порта для отгрузки кузбасского угля.Это была первая встреча с Гунба, уточнил губернатор. Политики рассматривали точки соприкосновения. Сейчас Кузбасс использует в основном порты Владивостока. "Когда мы познакомились с президентом Республики Абхазия, он предложил рассмотреть их угольный порт как точку, через которую можно дополнительно сбывать уголь", – отметил Середюк.
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кемеровская область, абхазия, россия, уголь, экономика
кемеровская область, абхазия, россия, уголь, экономика
Кузбасс может начать перевалку угля в порту Абхазии
14:53 23.06.2025 (обновлено: 15:38 23.06.2025)
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Кемеровская область изучает возможность перевалки угля в порту в Абхазии, заявил губернатор региона Илья Середюк.
На полях ПМЭФ-2025 состоялась встреча Ильи Середюка и президента Абхазии Бадры Гунба, в рамках которой обсуждались поставки металлургической продукции в Абхазию и использование ее порта для отгрузки кузбасского угля.
"И уже окончательное решение будет после того, когда специалисты посмотрят и логистику, и пропускную способность железной дороги до этих портов, сколько способны перевалить, вообще, какая мощность... Сейчас мы займемся проработкой вплотную", – сообщил Середюк журналистам после встречи в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Это была первая встреча с Гунба, уточнил губернатор. Политики рассматривали точки соприкосновения. Сейчас Кузбасс использует в основном порты Владивостока.
"Когда мы познакомились с президентом Республики Абхазия, он предложил рассмотреть их угольный порт как точку, через которую можно дополнительно сбывать уголь", – отметил Середюк.