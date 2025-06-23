Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа ҽааӡаҩцәа рыҽқәа аԥхьахәтә ҭыԥқәа ааныркылеит Краснодар
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥснытәи Нарҭаа" аиааира ганы аҩныҟа игьежьит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Абхазия и Россия: сотрудничество в турсфере
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Памяти Николая Трапш: историк Салакая
14:33
12 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
14:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Маршруты Абхазии»: в Крыму проходит туристический форум
18:49
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/kuzbass-mozhet-nachat-perevalku-uglya-v-portu-abkhazii-1055496268.html
Кузбасс может начать перевалку угля в порту Абхазии
Кузбасс может начать перевалку угля в порту Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Кемеровская область изучает возможность перевалки угля в порту в Абхазии, заявил губернатор региона Илья Середюк.На полях ПМЭФ-2025... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T14:53+0300
2025-06-23T15:38+0300
в абхазии
кемеровская область
абхазия
россия
уголь
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/09/1038567840_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_60b921275fb668f3198423a7878aa0d0.jpg
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Кемеровская область изучает возможность перевалки угля в порту в Абхазии, заявил губернатор региона Илья Середюк.На полях ПМЭФ-2025 состоялась встреча Ильи Середюка и президента Абхазии Бадры Гунба, в рамках которой обсуждались поставки металлургической продукции в Абхазию и использование ее порта для отгрузки кузбасского угля.Это была первая встреча с Гунба, уточнил губернатор. Политики рассматривали точки соприкосновения. Сейчас Кузбасс использует в основном порты Владивостока. "Когда мы познакомились с президентом Республики Абхазия, он предложил рассмотреть их угольный порт как точку, через которую можно дополнительно сбывать уголь", – отметил Середюк.
кемеровская область
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/09/1038567840_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_2d05ca90a46542272746dd0da66a20b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кемеровская область, абхазия, россия, уголь, экономика
кемеровская область, абхазия, россия, уголь, экономика

Кузбасс может начать перевалку угля в порту Абхазии

14:53 23.06.2025 (обновлено: 15:38 23.06.2025)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТаманский терминал навалочных грузов
Таманский терминал навалочных грузов - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Кемеровская область изучает возможность перевалки угля в порту в Абхазии, заявил губернатор региона Илья Середюк.

На полях ПМЭФ-2025 состоялась встреча Ильи Середюка и президента Абхазии Бадры Гунба, в рамках которой обсуждались поставки металлургической продукции в Абхазию и использование ее порта для отгрузки кузбасского угля.

"И уже окончательное решение будет после того, когда специалисты посмотрят и логистику, и пропускную способность железной дороги до этих портов, сколько способны перевалить, вообще, какая мощность... Сейчас мы займемся проработкой вплотную", – сообщил Середюк журналистам после встречи в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Это была первая встреча с Гунба, уточнил губернатор. Политики рассматривали точки соприкосновения. Сейчас Кузбасс использует в основном порты Владивостока.
"Когда мы познакомились с президентом Республики Абхазия, он предложил рассмотреть их угольный порт как точку, через которую можно дополнительно сбывать уголь", – отметил Середюк.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0