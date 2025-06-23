https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/ostorozhno-spoyler-korotkometrazhki-lyubov-smert-i-roboty-i-novella-maus-1055407037.html

"Осторожно, спойлер": короткометражки сериала "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус"

"Осторожно, спойлер": короткометражки сериала "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус"

Sputnik Абхазия

Разбор всех сезонов нашумевших короткометражных фильмов в формате сериала "Любовь, смерть и роботы" в очередном выпуске "Осторожно, спойлер!". В книжном блоке... 23.06.2025, Sputnik Абхазия

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осторожно, спойлер!

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"Осторожно, спойлер": короткометражки "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер": короткометражки "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус"

Разбор всех сезонов нашумевших короткометражных фильмов в формате сериала "Любовь, смерть и роботы" в очередном выпуске "Осторожно, спойлер!". В книжном блоке представлена графическая новелла "Маус" Арта Шпигельмана.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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