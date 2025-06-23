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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/ostorozhno-spoyler-korotkometrazhki-lyubov-smert-i-roboty-i-novella-maus-1055407037.html
"Осторожно, спойлер": короткометражки сериала "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус"
"Осторожно, спойлер": короткометражки сериала "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус"
Sputnik Абхазия
Разбор всех сезонов нашумевших короткометражных фильмов в формате сериала "Любовь, смерть и роботы" в очередном выпуске "Осторожно, спойлер!". В книжном блоке... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
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осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер": короткометражки "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер": короткометражки "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус"
Разбор всех сезонов нашумевших короткометражных фильмов в формате сериала "Любовь, смерть и роботы" в очередном выпуске "Осторожно, спойлер!". В книжном блоке представлена графическая новелла "Маус" Арта Шпигельмана.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, кино, литература, аудио

"Осторожно, спойлер": короткометражки сериала "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус"

10:00 23.06.2025 (обновлено: 10:58 23.06.2025)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер": короткометражки "Любовь, смерть и роботы" и новелла "Маус"
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Разбор всех сезонов нашумевших короткометражных фильмов в формате сериала "Любовь, смерть и роботы" в очередном выпуске "Осторожно, спойлер!". В книжном блоке представлена графическая новелла "Маус" Арта Шпигельмана.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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