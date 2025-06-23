https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/putin-obsudil-s-glavoy-mid-irana-obostrenie-konflikta-na-blizhnem-vostoke-1055498544.html

Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке

Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем... 23.06.2025, Sputnik Абхазия

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иран

россия

владимир путин

политика

сша

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем Востоке."У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал Путин. Основные заявления российского лидераЗаявления главы МИД Ирана"Мы также хотели поблагодарить Россию за то, что она решительно осудила эти действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. Верховный лидер Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.) и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать вам наилучшие пожелания".

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иран, россия, владимир путин, политика, сша