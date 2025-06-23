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Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке
Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T13:30+0300
2025-06-23T13:30+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем Востоке."У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал Путин. Основные заявления российского лидераЗаявления главы МИД Ирана"Мы также хотели поблагодарить Россию за то, что она решительно осудила эти действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. Верховный лидер Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.) и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать вам наилучшие пожелания".
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иран, россия, владимир путин, политика, сша
иран, россия, владимир путин, политика, сша
Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке
13:30 23.06.2025 (обновлено: 15:46 23.06.2025)
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и обсудил с ним обострение конфликта на Ближнем Востоке.
"У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал Путин.
Основные заявления российского лидера
Позиция Москвы по поводу происходящего между Ираном и Израилем хорошо известна, она изложена МИД России.
Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.
Визит главы МИД исламской республики в Россию позволит обсудить и подумать над тем, как можно выйти из сложившейся ситуации.
Заявления главы МИД Ирана
Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападений Израиля и США
на Иран.
Тегеран считает действия Тель-Авива и Вашингтона нелегитимными, исламская республика имеет законное право на защиту.
Россия и Иран постоянно ведут консультации по всем направлениям, в особенности по вопросам мировой безопасности.
Тегеран благодарен Москве за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана.
"Мы также хотели поблагодарить Россию за то, что она решительно осудила эти действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. Верховный лидер Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.) и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать вам наилучшие пожелания".