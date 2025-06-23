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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/sily-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-23-ukrainskikh-bespilotnika--1055489305.html
Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 23.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
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россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф

Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

08:00 23.06.2025 (обновлено: 11:02 23.06.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
14 БпЛА сбито над Ростовской областью,
5 – над Волгоградской,
4 – над Астраханской областями.
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