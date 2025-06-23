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Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T08:00+0300
2025-06-23T08:00+0300
2025-06-23T11:02+0300
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
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россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
08:00 23.06.2025 (обновлено: 11:02 23.06.2025)
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
14 БпЛА сбито над Ростовской областью,
4 – над Астраханской областями.