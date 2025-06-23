https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/sk-zavershil-rassledovanie-dela-o-terakte-v-krokuse-1055503328.html

СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"

СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Теракт в "Крокус сити холле" в марте 2024 года был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической... 23.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-23T17:10+0300

2025-06-23T17:10+0300

2025-06-23T19:37+0300

россия

украина

теракт в "крокус сити холле"

следственный комитет рф

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Теракт в "Крокус сити холле" в марте 2024 года был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России, заявили по итогам расследования в Следственном комитете РФ. Несколько месяцев они готовили теракт, в результате которого погибли 149 человек, ранены были еще 609, один пропал без вести, сообщили в СК. Некоторые пособники боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", получали указания от организаторов покинуть РФ, но были задержаны на границе, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко."По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения... После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако были задержаны при попытке пересечения границы", - сказала Петренко.

россия

украина

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Sputnik Абхазия

россия, украина, теракт в "крокус сити холле", следственный комитет рф