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СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"
СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Теракт в "Крокус сити холле" в марте 2024 года был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической... 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T17:10+0300
2025-06-23T19:37+0300
россия
украина
теракт в "крокус сити холле"
следственный комитет рф
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Теракт в "Крокус сити холле" в марте 2024 года был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России, заявили по итогам расследования в Следственном комитете РФ. Несколько месяцев они готовили теракт, в результате которого погибли 149 человек, ранены были еще 609, один пропал без вести, сообщили в СК. Некоторые пособники боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", получали указания от организаторов покинуть РФ, но были задержаны на границе, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко."По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения... После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако были задержаны при попытке пересечения границы", - сказала Петренко.
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россия, украина, теракт в "крокус сити холле", следственный комитет рф
россия, украина, теракт в "крокус сити холле", следственный комитет рф

СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"

17:10 23.06.2025 (обновлено: 19:37 23.06.2025)
© Sputnik / Кирилл КаллиниковЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Теракт в "Крокус сити холле" в марте 2024 года был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России, заявили по итогам расследования в Следственном комитете РФ.
Несколько месяцев они готовили теракт, в результате которого погибли 149 человек, ранены были еще 609, один пропал без вести, сообщили в СК.
Некоторые пособники боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", получали указания от организаторов покинуть РФ, но были задержаны на границе, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения... После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако были задержаны при попытке пересечения границы", - сказала Петренко.
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