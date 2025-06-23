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В Абхазии задержан гражданин Турции, находящийся в розыске Интерпола
В Абхазии задержан гражданин Турции, находящийся в розыске Интерпола
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Спецслужбы Абхазии задержали гражданина Турции Салдыза Метина, находящего в розыске по линии Интерпол, сообщила пресс-служба СГБ. 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T15:15+0300
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Спецслужбы Абхазии задержали гражданина Турции Салдыза Метина, находящего в розыске по линии Интерпол, сообщила пресс-служба СГБ. Он подозревается в соучастии в умышленном убийстве, в изготовлении и торговле наркотиками в особо крупном размере, изготовлении поддельных документов, а также незаконном хранении и ношении оружия. Его задержали в Гагре 19 июня. По оперативной информации, он незаконно пересек госграницу по реке Ингур. Задержанный дал признательные показания по преступлениям, совершенным как на территории Абхазии, так и за ее пределами. Возбуждено уголовное дело.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, турция
абхазия, служба безопасности республики абхазия, турция
В Абхазии задержан гражданин Турции, находящийся в розыске Интерпола
15:15 23.06.2025 (обновлено: 15:39 23.06.2025)
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Спецслужбы Абхазии задержали гражданина Турции Салдыза Метина, находящего в розыске по линии Интерпол, сообщила пресс-служба СГБ.
Он подозревается в соучастии в умышленном убийстве, в изготовлении и торговле наркотиками в особо крупном размере, изготовлении поддельных документов, а также незаконном хранении и ношении оружия.
Его задержали в Гагре 19 июня. По оперативной информации, он незаконно пересек госграницу по реке Ингур.
Задержанный дал признательные показания по преступлениям, совершенным как на территории Абхазии, так и за ее пределами. Возбуждено уголовное дело.