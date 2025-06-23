https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/v-abkhazii-zaderzhan-grazhdanin-turtsii-nakhodyaschiysya-v-rozyske-interpola--1055497519.html

В Абхазии задержан гражданин Турции, находящийся в розыске Интерпола

В Абхазии задержан гражданин Турции, находящийся в розыске Интерпола

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Спецслужбы Абхазии задержали гражданина Турции Салдыза Метина, находящего в розыске по линии Интерпол, сообщила пресс-служба СГБ. 23.06.2025, Sputnik Абхазия

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служба безопасности республики абхазия

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Спецслужбы Абхазии задержали гражданина Турции Салдыза Метина, находящего в розыске по линии Интерпол, сообщила пресс-служба СГБ. Он подозревается в соучастии в умышленном убийстве, в изготовлении и торговле наркотиками в особо крупном размере, изготовлении поддельных документов, а также незаконном хранении и ношении оружия. Его задержали в Гагре 19 июня. По оперативной информации, он незаконно пересек госграницу по реке Ингур. Задержанный дал признательные показания по преступлениям, совершенным как на территории Абхазии, так и за ее пределами. Возбуждено уголовное дело.

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абхазия, служба безопасности республики абхазия, турция