https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/vezd-na-territoriyu-avtomobilnogo-punkta-propuska-adler-budet-rasshiren-1055510188.html

Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен

Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен, сообщили в Росгранстрое. 23.06.2025, Sputnik Абхазия

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адлер

сочи

абхазия

россия

государственная граница

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен, сообщили в Росгранстрое. Количество полос движения увеличится до 10: семь на выезд из России, три — на въезд. Особое внимание будет уделено развитию транспортной инфраструктуры на подъезде к пункту пропуска, включая обустройство подъездных путей и расширение въездной группы. В 2024 году пиковая нагрузка достигла более 12 тыс. транспортных средств и 70 тыс. человек в сутки.

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адлер, сочи, абхазия, россия, государственная граница