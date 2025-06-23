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Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен
Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен, сообщили в Росгранстрое. 23.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-23T20:00+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен, сообщили в Росгранстрое. Количество полос движения увеличится до 10: семь на выезд из России, три — на въезд. Особое внимание будет уделено развитию транспортной инфраструктуры на подъезде к пункту пропуска, включая обустройство подъездных путей и расширение въездной группы. В 2024 году пиковая нагрузка достигла более 12 тыс. транспортных средств и 70 тыс. человек в сутки.
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адлер, сочи, абхазия, россия, государственная граница
адлер, сочи, абхазия, россия, государственная граница
Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен
20:00 23.06.2025 (обновлено: 20:45 23.06.2025)
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Въезд на территорию автомобильного пункта пропуска "Адлер" будет расширен, сообщили в Росгранстрое.
Количество полос движения увеличится до 10: семь на выезд из России, три — на въезд.
Общая пропускная способность после реконструкции вырастет до 14 тыс. автомобилей в сутки.
Особое внимание будет уделено развитию транспортной инфраструктуры на подъезде к пункту пропуска, включая обустройство подъездных путей и расширение въездной группы.
В 2024 году пиковая нагрузка достигла более 12 тыс. транспортных средств и 70 тыс. человек в сутки.