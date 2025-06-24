Парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией

80 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве прошел грандиозный Парад Победы, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны. В нем приняли участие более 40 тысяч военнослужащих и около 2 тысяч единиц боевой техники, включая легендарные танки Т-34, артиллерию и зенитные установки. Красную площадь заполнили колонны солдат и офицеров, прошедших всю войну — от Бреста до Берлина.Парад Победы принимал Георгий Жуков. Командовал парадом Константин Рокоссовский.
80 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве прошел грандиозный Парад Победы, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны.
В нем приняли участие более 40 тысяч военнослужащих и около 2 тысяч единиц боевой техники, включая легендарные танки Т-34, артиллерию и зенитные установки. Красную площадь заполнили колонны солдат и офицеров, прошедших всю войну — от Бреста до Берлина.
Парад Победы принимал Георгий Жуков. Командовал парадом Константин Рокоссовский.
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года принимает заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Командует парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.
Парадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Кадр из фильма "Великая победа советского народа", студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев.
Парадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Кадр из фильма "Великая победа советского народа", студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев.
Советские солдаты бросают фашистские знамена к подножью Мавзолея В.И.Ленина (рекадрированный). Кадр из документального фильма "Великая победа советского народа", студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев.
Советские солдаты бросают фашистские знамена к подножью Мавзолея В.И.Ленина (рекадрированный). Кадр из документального фильма "Великая победа советского народа", студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев.