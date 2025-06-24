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Парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией

Парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией

Sputnik Абхазия

80 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве прошел грандиозный Парад Победы, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны. 24.06.2025, Sputnik Абхазия

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великая победа — 80

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ссср

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80 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве прошел грандиозный Парад Победы, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны. В нем приняли участие более 40 тысяч военнослужащих и около 2 тысяч единиц боевой техники, включая легендарные танки Т-34, артиллерию и зенитные установки. Красную площадь заполнили колонны солдат и офицеров, прошедших всю войну — от Бреста до Берлина.Парад Победы принимал Георгий Жуков. Командовал парадом Константин Рокоссовский.

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фото, фото , мультимедиа, россия, вов, история, ссср