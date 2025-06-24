Парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа ҽааӡаҩцәа рыҽқәа аԥхьахәтә ҭыԥқәа ааныркылеит Краснодар
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥснытәи Нарҭаа" аиааира ганы аҩныҟа игьежьит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Абхазия и Россия: сотрудничество в турсфере
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Памяти Николая Трапш: историк Салакая
14:33
12 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
14:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум феидас иалоу Аԥсны азы
18:04
6 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
18:11
14 мин
Исахьарку ажәа Sputnik аҿы
18:25
4 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
"Маршруты Абхазии": в Крыму проходит туристический форум
18:34
3 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум феидас иалоу Аԥсны азы
21:04
6 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
21:11
14 мин
Исахьарку ажәа Sputnik аҿы
21:25
4 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
"Маршруты Абхазии": в Крыму проходит туристический форум
21:34
3 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
21:49
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
12 мин
On air
13:19
3 мин
On air
13:22
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
12 мин
On air
13:45
3 мин
On air
13:48
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Турбаза
Министр туризма: взаимодействие с туроператорами
14:17
4 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
"Маршруты Абхазии": в Крыму проходит туристический форум
14:44
6 мин
On air
14:47
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом. - Sputnik Абхазия, 1920
Великая Победа — 80
Sputnik Абхазия рассказывает о вкладе жителей и уроженцев республики в Победу в Великой Отечественной войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/1055518452.html
Парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией
Парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией
Sputnik Абхазия
80 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве прошел грандиозный Парад Победы, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны. 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T10:03+0300
2025-06-24T11:13+0300
фото
мультимедиа
россия
вов
великая победа — 80
история
ссср
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055521309_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_40b423935bc7a9134a6157c3e5de8ee5.jpg
80 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве прошел грандиозный Парад Победы, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны. В нем приняли участие более 40 тысяч военнослужащих и около 2 тысяч единиц боевой техники, включая легендарные танки Т-34, артиллерию и зенитные установки. Красную площадь заполнили колонны солдат и офицеров, прошедших всю войну — от Бреста до Берлина.Парад Победы принимал Георгий Жуков. Командовал парадом Константин Рокоссовский.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055521309_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_4477b6fec9d1a67c4c1f1647722f2276.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, россия, вов, история, ссср
фото, фото , мультимедиа, россия, вов, история, ссср

Парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией

10:03 24.06.2025 (обновлено: 11:13 24.06.2025)
Подписаться
80 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве прошел грандиозный Парад Победы, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны.
В нем приняли участие более 40 тысяч военнослужащих и около 2 тысяч единиц боевой техники, включая легендарные танки Т-34, артиллерию и зенитные установки. Красную площадь заполнили колонны солдат и офицеров, прошедших всю войну — от Бреста до Берлина.
Парад Победы принимал Георгий Жуков. Командовал парадом Константин Рокоссовский.
© Sputnik / Maks Alpert / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года. Церемония повержения немецких знамен и штандартов к подножию Мавзолея В.И. Ленина.
Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года. Церемония повержения немецких знамен и штандартов к подножию Мавзолея В.И. Ленина - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Maks Alpert
/
Перейти в фотобанк
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года. Церемония повержения немецких знамен и штандартов к подножию Мавзолея В.И. Ленина.
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкИностранные гости, прибывшие на Парад Победы. Москва, 24 июня 1945 года.
Иностранные гости, прибывшие на Парад Победы. Москва, 24 июня 1945 года - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Anatoliy Garanin
/
Перейти в фотобанк
Иностранные гости, прибывшие на Парад Победы. Москва, 24 июня 1945 года.
© Sputnik / Drachev / Перейти в фотобанкПольские солдаты маршируют со знаменами на параде Победы на Красной площади в Москве.
Польские солдаты маршируют со знаменами на параде Победы на Красной площади в Москве - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Drachev
/
Перейти в фотобанк
Польские солдаты маршируют со знаменами на параде Победы на Красной площади в Москве.
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией.

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией. - Sputnik Абхазия
4/12
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией.

© Sputnik / Sergey Loskutov / Перейти в фотобанк

Знаменосцы проходят по Красной площади во время Парада Победы.

Знаменосцы проходят по Красной площади во время Парада Победы. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Sergey Loskutov
/
Перейти в фотобанк

Знаменосцы проходят по Красной площади во время Парада Победы.

© Sputnik / Yevgeny Khaldei / Перейти в фотобанкПарад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года принимает заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командует парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года принимает заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Yevgeny Khaldei
/
Перейти в фотобанк
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года принимает заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командует парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.
© Sputnik  / Перейти в фотобанк

Парадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Кадр из фильма "Великая победа советского народа", студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев.

Парадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Кадр из фильма &quot;Великая победа советского народа&quot;, студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Парадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Кадр из фильма "Великая победа советского народа", студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев.

© Sputnik / Sergey Loskutov / Перейти в фотобанк

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Родион Малиновский во главе знаменной группы сводного полка 2-го Украинского фронта на Параде Победы.

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Родион Малиновский во главе знаменной группы сводного полка 2-го Украинского фронта на Параде Победы. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Sergey Loskutov
/
Перейти в фотобанк

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Родион Малиновский во главе знаменной группы сводного полка 2-го Украинского фронта на Параде Победы.

© Sputnik / Sergey Loskutov / Перейти в фотобанк

Саперы с собаками минно-розыскной службы проходят по Красной площади во время Парада Победы.

Саперы с собаками минно-розыскной службы проходят по Красной площади во время Парада Победы. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Sergey Loskutov
/
Перейти в фотобанк

Саперы с собаками минно-розыскной службы проходят по Красной площади во время Парада Победы.

© Sputnik / Yakov Khalip / Перейти в фотобанк

Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. Самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади по улице Горького.

Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. Самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади по улице Горького. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Yakov Khalip
/
Перейти в фотобанк

Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. Самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади по улице Горького.

© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкМосква. Красная площадь 24 июня 1945 года.
Москва. Красная площадь 24 июня 1945 года - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Anatoliy Garanin
/
Перейти в фотобанк
Москва. Красная площадь 24 июня 1945 года.
© Sputnik  / Перейти в фотобанк

Советские солдаты бросают фашистские знамена к подножью Мавзолея В.И.Ленина (рекадрированный). Кадр из документального фильма "Великая победа советского народа", студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев.

Советские солдаты бросают фашистские знамена к подножью Мавзолея В.И.Ленина (рекадрированный). Кадр из документального фильма &quot;Великая победа советского народа&quot;, студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Советские солдаты бросают фашистские знамена к подножью Мавзолея В.И.Ленина (рекадрированный). Кадр из документального фильма "Великая победа советского народа", студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1961 год, реж. Ф. Киселев.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0