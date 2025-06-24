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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Абхазская мечта саратовского педиатра
Абхазская мечта саратовского педиатра
Sputnik Абхазия
Елена Антошина – врач-педиатр из Саратова. Зимой вместе с коллегами она приезжала в Абхазию на диспансеризацию, а уже спустя несколько месяцев на машине... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
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Елена Антошина – врач-педиатр из Саратова. Зимой вместе с коллегами она приезжала в Абхазию на диспансеризацию, а уже спустя несколько месяцев на машине, преодолев 1600 километров, переехала сюда жить.В Саратове 36-летняя Елена работала заместителем главврача в поликлинике, которая обслуживает 22 000 человек. Помимо руководящей должности, она вела прием, была детским хирургом и эндоскопистом.В феврале с коллегами из других регионов России она приехала в командировку в Абхазию, и была направлена на диспансеризацию в восточные районы республики.В Ткуарчалской больнице главврач Лали Гаргулия рассказала Елене, что уже больше 20 лет у них нет собственного врача-педиатра. Два раза в неделю в район приезжают врачи из столицы, но этого для населения недостаточно, а выехать в Сухум могут далеко не все.Гаргулия предложила коллеге из Саратова место педиатра на полной ставке, а руководство района пообещало выделить жилье. Елена посоветовалась с семьей и, долго не думая, переехала в Абхазию.Сейчас она живет в Очамчыре, на берегу Черного моря, как и мечтала. В сентябре ее сын пойдет в местную школу.Ткуарчалцы, услышав о новом педиатре, активно приходят на прием, а главврач не может нарадоваться бесценному "приобретению".Sputnik напросился на "прием" к врачу и узнал, что заставило Елену сменить привычный образ жизни и переехать в страну, которую она раньше никогда не посещала.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, перевод на абхазский, медицина, видео

Абхазская мечта саратовского педиатра

11:24 24.06.2025
© Видео /Sputnik
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Елена Антошина – врач-педиатр из Саратова. Зимой вместе с коллегами она приезжала в Абхазию на диспансеризацию, а уже спустя несколько месяцев на машине, преодолев 1600 километров, переехала сюда жить.
В Саратове 36-летняя Елена работала заместителем главврача в поликлинике, которая обслуживает 22 000 человек. Помимо руководящей должности, она вела прием, была детским хирургом и эндоскопистом.
В феврале с коллегами из других регионов России она приехала в командировку в Абхазию, и была направлена на диспансеризацию в восточные районы республики.
В Ткуарчалской больнице главврач Лали Гаргулия рассказала Елене, что уже больше 20 лет у них нет собственного врача-педиатра. Два раза в неделю в район приезжают врачи из столицы, но этого для населения недостаточно, а выехать в Сухум могут далеко не все.
Гаргулия предложила коллеге из Саратова место педиатра на полной ставке, а руководство района пообещало выделить жилье. Елена посоветовалась с семьей и, долго не думая, переехала в Абхазию.
Сейчас она живет в Очамчыре, на берегу Черного моря, как и мечтала. В сентябре ее сын пойдет в местную школу.
Ткуарчалцы, услышав о новом педиатре, активно приходят на прием, а главврач не может нарадоваться бесценному "приобретению".
Sputnik напросился на "прием" к врачу и узнал, что заставило Елену сменить привычный образ жизни и переехать в страну, которую она раньше никогда не посещала.
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