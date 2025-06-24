https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/abkhazskaya-mechta-saratovskogo-pediatra-1055522421.html

Абхазская мечта саратовского педиатра

Абхазская мечта саратовского педиатра

Sputnik Абхазия

Елена Антошина – врач-педиатр из Саратова. Зимой вместе с коллегами она приезжала в Абхазию на диспансеризацию, а уже спустя несколько месяцев на машине... 24.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-24T11:24+0300

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2025-06-24T11:24+0300

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Елена Антошина – врач-педиатр из Саратова. Зимой вместе с коллегами она приезжала в Абхазию на диспансеризацию, а уже спустя несколько месяцев на машине, преодолев 1600 километров, переехала сюда жить.В Саратове 36-летняя Елена работала заместителем главврача в поликлинике, которая обслуживает 22 000 человек. Помимо руководящей должности, она вела прием, была детским хирургом и эндоскопистом.В феврале с коллегами из других регионов России она приехала в командировку в Абхазию, и была направлена на диспансеризацию в восточные районы республики.В Ткуарчалской больнице главврач Лали Гаргулия рассказала Елене, что уже больше 20 лет у них нет собственного врача-педиатра. Два раза в неделю в район приезжают врачи из столицы, но этого для населения недостаточно, а выехать в Сухум могут далеко не все.Гаргулия предложила коллеге из Саратова место педиатра на полной ставке, а руководство района пообещало выделить жилье. Елена посоветовалась с семьей и, долго не думая, переехала в Абхазию.Сейчас она живет в Очамчыре, на берегу Черного моря, как и мечтала. В сентябре ее сын пойдет в местную школу.Ткуарчалцы, услышав о новом педиатре, активно приходят на прием, а главврач не может нарадоваться бесценному "приобретению".Sputnik напросился на "прием" к врачу и узнал, что заставило Елену сменить привычный образ жизни и переехать в страну, которую она раньше никогда не посещала.

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