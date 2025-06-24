https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/adgur-ardzinba-otpuschen-iz-pod-strazhi--1055538802.html

Адгур Ардзинба отпущен из-под стражи

Адгур Ардзинба отпущен из-под стражи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Решение об изменении наказания в отношении Адгура Ардзинба принято на заседании суда апелляционной инстанции, следует из данных на... 24.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-24T21:15+0300

2025-06-24T21:15+0300

2025-06-24T22:05+0300

адлер

россия

сочи

адгур ардзинба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/18/1055539399_0:146:3126:1904_1920x0_80_0_0_636fd646e7b2fec9d7742d30e727f162.jpg

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Решение об изменении наказания в отношении Адгура Ардзинба принято на заседании суда апелляционной инстанции, следует из данных на сайте Адлерского районного суда. Адгур Ардзинба был отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о лишении его водительских прав за предыдущие нарушения ПДД. Его задержали 21 июня сотрудники ГАИ по ФТ "Сириус".

адлер

россия

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

адлер, россия, сочи, адгур ардзинба