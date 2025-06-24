https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/adgur-ardzinba-otpuschen-iz-pod-strazhi--1055538802.html
Адгур Ардзинба отпущен из-под стражи
Адгур Ардзинба отпущен из-под стражи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Решение об изменении наказания в отношении Адгура Ардзинба принято на заседании суда апелляционной инстанции, следует из данных на... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Решение об изменении наказания в отношении Адгура Ардзинба принято на заседании суда апелляционной инстанции, следует из данных на сайте Адлерского районного суда. Адгур Ардзинба был отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о лишении его водительских прав за предыдущие нарушения ПДД. Его задержали 21 июня сотрудники ГАИ по ФТ "Сириус".
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адлер, россия, сочи, адгур ардзинба
адлер, россия, сочи, адгур ардзинба
Адгур Ардзинба отпущен из-под стражи
21:15 24.06.2025 (обновлено: 22:05 24.06.2025) СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Решение об изменении наказания в отношении Адгура Ардзинба принято на заседании суда апелляционной инстанции, следует
из данных на сайте Адлерского районного суда.
В местных Telegram-каналах пишут, что Ардзинба отпущен из-под стражи сегодня вечером.
Адгур Ардзинба был отправлен под административный арест на 14 суток за управление автомобилем, несмотря на действующее решение суда о лишении его водительских прав за предыдущие нарушения ПДД.
Его задержали 21 июня сотрудники ГАИ по ФТ "Сириус".