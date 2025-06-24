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В Сухуме презентовали альбом, посвященный художнику Александру Чачба-Шервашидзе
В Сухуме презентовали альбом, посвященный художнику Александру Чачба-Шервашидзе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Издан альбом, посвященный первому профессиональному абхазскому художнику Александру Чачба-Шервашидзе. Его презентация прошла сегодня в... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Издан альбом, посвященный первому профессиональному абхазскому художнику Александру Чачба-Шервашидзе. Его презентация прошла сегодня в Национальной библиотеке в Сухуме.Автор издания Аза Аргун описывает три периода жизни художника — Сухумский, Петербургский и Парижский.Сама Аргун отметила, что к созданию альбома она приступила после пожара в Национальной картинной галерее.Она призналась, что лично для нее это печальная книга, так как работы Чачба-Шервашидзе, которые хранились в галерее, практически полностью утеряны.Исследователь творчества художника Вячеслав Чирикба отметил, насколько сложно создать такой качественный альбом.По мнению ученого, необходимо создать дом-музей Чачба-Шервашидзе и собрать архив работ художника, которые хранятся в частных коллекциях.Альбом издан при поддержке компании "Аквафон" тиражом 600 экземпляров.
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абхазия, новости, культура
В Сухуме презентовали альбом, посвященный художнику Александру Чачба-Шервашидзе
14:44 24.06.2025 (обновлено: 14:55 24.06.2025) СУХУМ, 24 июн – Sputnik.
Издан альбом, посвященный первому профессиональному абхазскому художнику Александру Чачба-Шервашидзе
. Его презентация прошла сегодня в Национальной библиотеке в Сухуме.
Автор издания Аза Аргун описывает три периода жизни художника — Сухумский, Петербургский и Парижский.
Сама Аргун отметила, что к созданию альбома она приступила после пожара в Национальной картинной галерее.
Она призналась, что лично для нее это печальная книга, так как работы Чачба-Шервашидзе, которые хранились в галерее, практически полностью утеряны.
Исследователь творчества художника Вячеслав Чирикба отметил, насколько сложно создать такой качественный альбом.
По мнению ученого, необходимо создать дом-музей Чачба-Шервашидзе и собрать архив работ художника, которые хранятся в частных коллекциях.
Альбом издан при поддержке компании "Аквафон" тиражом 600 экземпляров.