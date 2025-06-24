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Четверо граждан Абхазии не могут вернуться на родину из-за непогашенных задолженностей
Четверо граждан Абхазии не могут вернуться на родину из-за непогашенных задолженностей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Роберт Киут встретился с гражданами Абхазии, имеющими гражданство РФ и получившими детские пособия и... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T08:00+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Роберт Киут встретился с гражданами Абхазии, имеющими гражданство РФ и получившими детские пособия и маткапитал в России. На встрече они отметили, что некоторых граждан задерживают на абхазо-российской границе, в отношении них возбуждают уголовные дела. Киут сообщил, что созданная по распоряжению президента Бадры Гунба рабочая группа продолжает оказывать правовое содействие гражданам, получавшим пособия и привлекаемым к ответственности в России. В их отношении действует запрет на пересечение госграницы. Ранее министр соцобеспечения Руслан Аджба сообщил, что решение проблемы непростое и требует времени. Он подчеркнул, что гражданам необходимо проявить выдержку и терпение, чтобы не навредить процессам, которые уже начаты и ведутся компетентными органами Абхазии.
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Четверо граждан Абхазии не могут вернуться на родину из-за непогашенных задолженностей
08:00 24.06.2025 (обновлено: 10:21 24.06.2025)
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Роберт Киут встретился с гражданами Абхазии, имеющими гражданство РФ и получившими детские пособия и маткапитал в России.
На встрече они отметили, что некоторых граждан задерживают на абхазо-российской границе, в отношении них возбуждают уголовные дела.
Киут сообщил, что созданная по распоряжению президента Бадры Гунба рабочая группа продолжает оказывать правовое содействие гражданам, получавшим пособия и привлекаемым к ответственности в России.
Вице-премьер намерен доложить Гунба об итогах встречи и отдельно обсудить проблему четверых граждан, которые уже несколько месяцев не могут вернуться в Абхазию, так как не могу оплатить задолженность.
В их отношении действует запрет на пересечение госграницы. Ранее министр соцобеспечения Руслан Аджба сообщил, что решение проблемы непростое и требует времени.
Он подчеркнул, что гражданам необходимо проявить выдержку и терпение, чтобы не навредить процессам, которые уже начаты и ведутся компетентными органами Абхазии.