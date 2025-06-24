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Итальянские шахматисты примут участие в фестивале "Абхазия-опен 2025"
Итальянские шахматисты примут участие в фестивале "Абхазия-опен 2025"
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Итальянские шахматисты примут участие в фестивале "Абхазия-опен 2025", сообщила Федерация шахмат Абхазии. 24.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Итальянские шахматисты примут участие в фестивале "Абхазия-опен 2025", сообщила Федерация шахмат Абхазии.Заявка на участие в международном шахматном фестивале, который пройдет с 1 по 11 августа, поступила от шахматной академии итальянского города Триест. В составе делегации пять спортсменов.В письме, переданном при содействии Посольства Абхазии в России, подчеркивается, что участие итальянской стороны открывает путь для международной дружбы, культурного, спортивного и языкового обмена.Итальянская сторона также выразила готовность принять абхазских шахматистов на турнирах в Италии.Фестиваль пройдет при поддержке Госкомспорта Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/dopolnitelnoe-vremya-armen-topchyan-ob-uspekhe-v-pervenstve-sochi-po-bystrym-shakhmatam-i-blitsu-1053473351.html
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Итальянские шахматисты примут участие в фестивале "Абхазия-опен 2025"

16:24 24.06.2025 (обновлено: 17:04 24.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукТурнир по шахматам
Турнир по шахматам - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Итальянские шахматисты примут участие в фестивале "Абхазия-опен 2025", сообщила Федерация шахмат Абхазии.
Заявка на участие в международном шахматном фестивале, который пройдет с 1 по 11 августа, поступила от шахматной академии итальянского города Триест. В составе делегации пять спортсменов.
В письме, переданном при содействии Посольства Абхазии в России, подчеркивается, что участие итальянской стороны открывает путь для международной дружбы, культурного, спортивного и языкового обмена.
Итальянская сторона также выразила готовность принять абхазских шахматистов на турнирах в Италии.
Фестиваль пройдет при поддержке Госкомспорта Абхазии.
Дополнительное время: Армен Топчян об успехе в первенстве Сочи по быстрым шахматам и блицу - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2025
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Дополнительное время: Армен Топчян об успехе в первенстве Сочи по быстрым шахматам и блицу
26 января, 14:12
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