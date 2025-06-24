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Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
Sputnik Абхазия
Знаете эти фильмы, где главная героиня бросает все и уезжает жить свою счастливую жизнь в небольшом городке у моря, наслаждаясь закатами? Иногда кажется, что... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T09:00+0300
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Знаете эти фильмы, где главная героиня бросает все и уезжает жить свою счастливую жизнь в небольшом городке у моря, наслаждаясь закатами? Иногда кажется, что сценаристы придумывают такое из ниоткуда – а как же стабильная работа, хорошая зарплата, привычный образ жизни, друзья, родные, любимые кафе, гипермаркеты под боком и доставки до дома?Елена Антошина, врач-педиатр из Саратова, своим примером доказывает, что главной героиней вполне можно быть и в реальной жизни, нужно только не бояться, следовать за мечтой и преодолеть 1600 километров на машине.Асмат Цвижба, SputnikТкуарчалская больница пациентами не переполнена. К полудню в коридорах спокойно сидят пациенты, обсуждая последние новости, диагнозы и только где-то вдалеке все не умолкает плач малыша, которому массаж пришелся не по душе.Врач для ткуарчалцев не просто специалист, в маленьком городе с населением около пяти тысяч человек он поименно знает всех пациентов, их болячки, личные проблемы.А вот Елена Антошина в этих краях человек новый, но очень долгожданный.Своего педиатра в Ткуарчале не было уже около 20 лет. Несмотря на то, что условия в недавно отстроенной районной больнице куда лучше, чем в столице, все молодые специалисты стремятся работать ближе к центру.Дважды в неделю в больницу приезжают медики из Сухума. Такой график не устраивал ни родителей маленьких пациентов, ни руководство больницы, но альтернативы не было… до недавнего времени.В феврале в район на диспансеризацию приехали врачи из России. Среди них и была педиатр из Саратова. Главврач Ткуарчалской больницы Лали Гаргулия рассказала ей о своих чаяниях и предложила вакантное место."Пообщавшись с ней, я поняла, что мы будем идти только вперед с таким доктором –молодая, энергичная, грамотная… Для нашего района это подарок от Бога, я думаю", – рассказывает главврач."Здесь время останавливается"От предложения Елена отказаться не смогла, очень уж давно мечтала сменить городскую суету и бешеный рабочий график на размеренную жизнь у моря. В Саратове она работала в поликлинике, которая обслуживала 22 000 человек, была не просто педиатром, но и заместителем главврача. В Ткуарчале же на учете у педиатра стоят около 2 000 пациентов.Рассказ прерывается, к доктору Елене приходит юная жительница Ткуарчала, она готовится идти в первый класс и будет прививаться. Перед осмотром врач обязательно узнает, какой у девчонки любимый мультик и персонажи."Я не начинаю сразу осматривать, потому что они заходят в кабинет, им всегда страшно. Еще и родители пугают врачами постоянно", – объясняет она.В медицине Елена с детства. Ее мама была старшей операционной медсестрой, после школы девочка часто приходила к ней на работу, надевала стерильный халат, шапочку и наблюдала за трепанацией, ампутацией. Потом был медколледж, университет, интернатура.– А почему вы выбрали педиатрию?– Не знаю, как это будет звучать, но я считаю, что это благородно. У детей всегда есть перспектива, мы можем их полечить, мы знаем, что они выздоровеют и дальше будут жить. А у взрослых много хронических заболеваний, и результат уже не так ярко выражен. Дети ведь – это смысл жизни, обожаю их.Почему тебе не сидится на месте?В Ткуарчале руководство района выделило Елене двухкомнатную квартиру, но пока что она с семьей живет в Очамчыре. Дорога до больницы ежедневно занимает около 40 минут, но ее это не смущает, зато каждый вечер после приемов можно купаться в море или просто прогуливаться по набережной.– Ты сошла с ума! – Такая реакция была у друзей Елены на новость о переезде."Что ты опять придумала? Почему тебе не сидится на месте, почему ты никак не можешь успокоиться? Многие продолжают думать, что это импульс, порыв, что я побуду и вернусь назад. Ну, не знаю, как оно будет", – говорит врач.Супруг к переезду отнесся спокойнее и поддержал авантюру Елены, когда она после поездки в Абхазию приехала с горящими глазами и сказала: "Я нашла место, где хочу жить".Сама Елена утверждает, что ей решение далось не сложно. Отсутствие торговых центров, кинотеатров и прочих инфраструктурных благ она намерена компенсировать прогулками по набережной с сыном, купанием в море и отдыхом в тишине пригорода.Нашу беседу мы закончили на набережной в Очамчыре. Елена удивлялась, как это местные все еще не купаются в море, да и вообще, не особо увлекаются пляжным отдыхом. Говорю, что, когда живешь здесь всю жизнь, то воспринимаешь все как данность."Ну, я не знаю. Вы просто посмотрите, как здесь может не нравится кому-то?! Это же настоящий рай!" – восхищается она.Мы уезжаем "пристыженные" врачом за потерянное чувство замечать прекрасное вокруг, а Елена с сыном продолжают вечерний променад. Отъезжаем, в окне вижу, саратовчанка достает телефон и пытается поймать на камеру последние лучи солнца. Поистине, красота в глазах смотрящего.
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абхазия, перевод на абхазский, россия, медицина

Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала

09:00 24.06.2025 (обновлено: 09:27 24.06.2025)
© SputnikМечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2025
© Sputnik
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Знаете эти фильмы, где главная героиня бросает все и уезжает жить свою счастливую жизнь в небольшом городке у моря, наслаждаясь закатами? Иногда кажется, что сценаристы придумывают такое из ниоткуда – а как же стабильная работа, хорошая зарплата, привычный образ жизни, друзья, родные, любимые кафе, гипермаркеты под боком и доставки до дома?
Елена Антошина, врач-педиатр из Саратова, своим примером доказывает, что главной героиней вполне можно быть и в реальной жизни, нужно только не бояться, следовать за мечтой и преодолеть 1600 километров на машине.
Асмат Цвижба, Sputnik
Ткуарчалская больница пациентами не переполнена. К полудню в коридорах спокойно сидят пациенты, обсуждая последние новости, диагнозы и только где-то вдалеке все не умолкает плач малыша, которому массаж пришелся не по душе.
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
1/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
2/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
3/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
4/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
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© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Врач для ткуарчалцев не просто специалист, в маленьком городе с населением около пяти тысяч человек он поименно знает всех пациентов, их болячки, личные проблемы.
А вот Елена Антошина в этих краях человек новый, но очень долгожданный.
"Ой, ну наконец! Как приятно вас видеть, добро пожаловать к нам!" – так встречают доктора коллеги, и это совсем не притворство и не просто знаменитое абхазское гостеприимство.
Своего педиатра в Ткуарчале не было уже около 20 лет. Несмотря на то, что условия в недавно отстроенной районной больнице куда лучше, чем в столице, все молодые специалисты стремятся работать ближе к центру.
Дважды в неделю в больницу приезжают медики из Сухума. Такой график не устраивал ни родителей маленьких пациентов, ни руководство больницы, но альтернативы не было… до недавнего времени.
В феврале в район на диспансеризацию приехали врачи из России. Среди них и была педиатр из Саратова. Главврач Ткуарчалской больницы Лали Гаргулия рассказала ей о своих чаяниях и предложила вакантное место.
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© Sputnik
"Пообщавшись с ней, я поняла, что мы будем идти только вперед с таким доктором –молодая, энергичная, грамотная… Для нашего района это подарок от Бога, я думаю", – рассказывает главврач.

"Здесь время останавливается"

От предложения Елена отказаться не смогла, очень уж давно мечтала сменить городскую суету и бешеный рабочий график на размеренную жизнь у моря. В Саратове она работала в поликлинике, которая обслуживала 22 000 человек, была не просто педиатром, но и заместителем главврача. В Ткуарчале же на учете у педиатра стоят около 2 000 пациентов.
"Этот объем работы был глобальным, ритм бешеный, такой, что не успеваешь уделять внимание своему ребенку. А здесь как-то время останавливается, люди живут свою жизнь размеренно, потому что она у них одна, единственная. И пациентам можно уделять то время, которое необходимо", – говорит она.
Рассказ прерывается, к доктору Елене приходит юная жительница Ткуарчала, она готовится идти в первый класс и будет прививаться. Перед осмотром врач обязательно узнает, какой у девчонки любимый мультик и персонажи.
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия
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© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия
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© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия
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© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© SputnikМечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik
Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
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© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
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© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
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© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
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© Sputnik
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
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© Sputnik
Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
"Я не начинаю сразу осматривать, потому что они заходят в кабинет, им всегда страшно. Еще и родители пугают врачами постоянно", – объясняет она.
В медицине Елена с детства. Ее мама была старшей операционной медсестрой, после школы девочка часто приходила к ней на работу, надевала стерильный халат, шапочку и наблюдала за трепанацией, ампутацией. Потом был медколледж, университет, интернатура.
– А почему вы выбрали педиатрию?
– Не знаю, как это будет звучать, но я считаю, что это благородно. У детей всегда есть перспектива, мы можем их полечить, мы знаем, что они выздоровеют и дальше будут жить. А у взрослых много хронических заболеваний, и результат уже не так ярко выражен. Дети ведь – это смысл жизни, обожаю их.
© SputnikЕлена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
Елена Антошина педиатр из Саратова в Ткуарчалской ЦРБ
© Sputnik

Почему тебе не сидится на месте?

В Ткуарчале руководство района выделило Елене двухкомнатную квартиру, но пока что она с семьей живет в Очамчыре. Дорога до больницы ежедневно занимает около 40 минут, но ее это не смущает, зато каждый вечер после приемов можно купаться в море или просто прогуливаться по набережной.
– Ты сошла с ума! – Такая реакция была у друзей Елены на новость о переезде.
"Что ты опять придумала? Почему тебе не сидится на месте, почему ты никак не можешь успокоиться? Многие продолжают думать, что это импульс, порыв, что я побуду и вернусь назад. Ну, не знаю, как оно будет", – говорит врач.
Супруг к переезду отнесся спокойнее и поддержал авантюру Елены, когда она после поездки в Абхазию приехала с горящими глазами и сказала: "Я нашла место, где хочу жить".
© SputnikМечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2025
Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
© Sputnik
Сама Елена утверждает, что ей решение далось не сложно. Отсутствие торговых центров, кинотеатров и прочих инфраструктурных благ она намерена компенсировать прогулками по набережной с сыном, купанием в море и отдыхом в тишине пригорода.
"Я не скучаю и не планирую скучать. Здесь очень добрые люди, они открыты, готовы всегда прийти на помощь, даже на данный момент мы с ребенком проживаем у местных жителей, с которыми познакомились, когда я приезжала. Все, что нужно для жизни, здесь есть. Говорят же, что Абхазия – страна души. Вот, это как будто моя душа, я словно здесь родилась, выросла", – говорит она.
Нашу беседу мы закончили на набережной в Очамчыре. Елена удивлялась, как это местные все еще не купаются в море, да и вообще, не особо увлекаются пляжным отдыхом. Говорю, что, когда живешь здесь всю жизнь, то воспринимаешь все как данность.
© SputnikМечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала - Sputnik Абхазия
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Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
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Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
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© Sputnik
Мечты о море: как педиатр из Саратова влюбилась в Абхазию и переехала
"Ну, я не знаю. Вы просто посмотрите, как здесь может не нравится кому-то?! Это же настоящий рай!" – восхищается она.
Мы уезжаем "пристыженные" врачом за потерянное чувство замечать прекрасное вокруг, а Елена с сыном продолжают вечерний променад. Отъезжаем, в окне вижу, саратовчанка достает телефон и пытается поймать на камеру последние лучи солнца. Поистине, красота в глазах смотрящего.
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