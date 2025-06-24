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Цели и средства ударов США по Ирану: главная "угроза" – суверенная нефть

Цели и средства ударов США по Ирану: главная "угроза" – суверенная нефть

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 24.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-24T09:46+0300

2025-06-24T09:46+0300

2025-06-24T11:11+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательНадуманная "ядерная угроза Ирана" – часть американской технологии "смены режима" в Тегеране с целью "оприходования" иранской нефти. В случае успеха США "бонусами" войны с Ираном могут стать лишение китайской экономики дешевого сырья, дестабилизация стран Южного Кавказа, Центральной Азии, и "пламенный привет" России – потоками беженцев. Очевидно, "сделать Америку снова великой" возможно лишь за счет бедствий на территории соседей по планете. Иные варианты не просматриваются.В операции "Полуночный молот" участвовали 125 самолетов ВВС США, включая заправщики. Бомбардировщики B-2 Spirit вылетели с авиабазы Уайтмен (штат Миссури) вечером 21 июня, двумя группами – в западном и восточном направлении. Первая эскадрилья отвлекла внимание спутников слежения. Вторая – семь B-2 с выключенными транспондерами – за 18 часов доставила на территорию Ирана 14 противобункерных авиабомб GBU-57 калибра 13 тонн.Сопровождающие истребители ВВС и ВМФ США (F-16, F-18) в воздушном пространстве Ирана "расчистили коридор" тридцатью противорадиолокационными ракетами AGM-88. После чего бомбардировщики B-2 Spirit безнаказанно применили 14 бомб GBU-57 по двум ядерным зонам в Фордо и Натанзе. Синхронно, около 2.10 час. ночи по местному времени подводная лодка ВМС США нанесла удар тридцатью крылатыми ракетами Tomahawk по наземной инфраструктуре в Исфахане. Почему целями стали только три из более дюжины ядерных объектов?Для понимания технологических реалий, Фордо – завод по обогащению ядерного топлива в 150 км к югу от Тегерана (и в 100 метрах под землей). Натанз – крупнейший центр (два завода) по обогащению урана. Исфахан – ключевой элемент ядерной инфраструктуры Ирана, здесь находятся завод по конверсии урана, множество промышленных и медицинских лабораторий. По данным Пентагона, три этих объекта получили "чрезвычайно серьезные повреждения", в особенности центр Фордо. Обсуждать уничтожение иранской ядерной программы явно преждевременно.Судя по опубликованным спутниковым снимкам Maxar Technologies, бомбы GBU-57 вошли в гору Фордо кучно, но видимых изменений рельефа нет. Самые зоркие космические аппараты Пентагона не могут заглянуть на 100 м под землю. Триумфальные заявления Вашингтона – не в ладу с реальностью. Неслучайно вице-президент США Джей Ди Вэнс в теле-интервью не смог подтвердить стопроцентное поражение целей, сославшись на секретность. А еще на Западе продолжаются поиски 400 кг иранского обогащенного урана, эти запасы не пострадали после удара 22 июня.Тегеран свободен в решенияхДесятилетия военных операций в Ираке и Афганистане ничему не научили американцев. Они даже не пытаются понять менталитет древних народов – арабов, пуштунов, персов. Всякий раз начинают войну как инопланетяне (в красных бейсболках). И регулярно планируют "смену режима", не ими установленного. Классический образец государственного лицемерия – заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса: "У нас война не с Ираном, а с иранской ядерной программой".В конгрессе США многие считают, что риск войны "теперь резко возрос". Американская общественность в подавляющем большинстве выступает против войны с Ираном. Решение президента США Дональда Трампа о бомбардировке крупнейшего суверенного государства Южной Азии – смертельное оскорбление для всего мусульманского мира. После 22 июня Ближний Восток не стал безопаснее, и в Тегеране уже никто не сомневается, что хорошие ракеты – основа суверенитета (в особенности ракеты с ядерными боеголовками). Вашингтон маниакально принуждает иранское общество и государство к большей сплоченности, и созданию эффективного оружия возмездия, которым уже располагают соседние Израиль, Пакистан, Китай, Индия.Президент Ирана Масуд Пезешкиан и командующий армией Амир Хатами заявили, что американцы получат ответ за свою агрессию. Пезешкиан подчеркнул: "На встречах с США мы говорили о доверии, на практике США действовали по-другому и атаковали наши ядерные объекты. Как мы можем доверять такому правительству?". Удары США развязали Тегерану руки, армия Ирана имеет право на любые ответные действия. Даже CNN видит: американские ультиматумы о безоговорочной капитуляции здесь не работают. Продолжаются ракетные удары по объектам в Израиле, который является по сути "хранителем" региональных ресурсов (истинных ценностей) США.Растет беспокойство на ближневосточных базах Пентагона, где находятся более 40 тысяч военнослужащих и гражданских американцев. Американская разведка отмечает готовность проиранских сил в Ираке и Сирии нанести удары по военным объектам США. Серьезной угрозой считается шиитская группировка "Хезболла", у которой имеется сеть во многих регионах мира.). Йеменские хуситы 22 июня объявили войну США.Британский политический деятель, писатель и журналист Джордж Галлоуэй заметил: "План разрушить Иран существовал всегда в американской империи при любом президенте. США вторглись в 80 стран с момента окончания Второй мировой войны. Они вторгались в них или подвергали государства подрывной деятельности с помощью армий-посредников". Американская вера в собственную исключительность и безнаказанность напоминает израильскую систему ПВО "Железный купол" – безупречную до первого массированного ракетного удара КСИР.Мировое сообщество противВ Кремле отметили, что российская помощь Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо. Президент РФ Владимир Путин 23 июня провел телефонные переговоры с президентом Ирана Мали Ассими Гойта, а также встретился в Москве с главой МИД Аббасом Аракчи. При этом Путин заявил: "Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий". И добавил, что Россия предпринимает усилия для содействия иранскому народу. Глава иранского МИД высоко оценил позицию Москвы. Россия выступает за сохранение иранской ядерной программы.Большинство стран мира в той или иной форме осудили агрессию против Ирана. Активно помогают Китай и Пакистан. Кроме того, Россия, КНР и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана. Позиция арабских стран Персидского залива выглядит откровенно проиранской – удары США подрывают региональную стабильность. И это подтверждает единогласное решение иранского парламента (22 июня) о закрытии Ормузского пролива, через который проходит 20 процентов мирового потока нефти и около 30 процентов СПГ. Премьер Японии Сигэру Исиба отказался от поездки на саммит НАТО из-за агрессии США. И только жалкие европейски лимитрофы одобрили Агрессию США одобрили союзники по НАТО, в особенности "младоевропейцы". А Литва даже потребовала от Ирана "выбрать мирный путь, и не отвечать на удары". Каждому воздастся по вере его, убеждениям, и другим когнитивным функциям.Спираль ближневосточного конфликта еще раскручивается, однако на Таймс-сквер демонстранты уже держат плакаты с надписями "Трамп – военный преступник" и "Нет войне США и Израиля против Ирана".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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иран, израиль, сша, в мире, аналитика, колумнисты, мнение